Os especialistas não têm dúvidas de que tanto para um jovem como para um adulto estar preso numa gruta, sem luz, durante mais de 15 dias, nove dos quais sem comida e sem água, é uma experiência traumatizante que pode deixar marcas. Há o risco de alguns rapazes tailandeses que passaram por isso possam desenvolverem uma doença: o stress pós-traumático. Mas é um campo onde não há certezas. E alguns destacam a forma surpreendente como os rapazes parecem ter vivido a situação e como isso pode funcionar como um factor protector. Agora, tudo dependerá da personalidade de cada um, da forma como vão reagir à situação e da rede de apoio que tiverem. Todos concordam, contudo, que o acompanhamento psicológico tem que ser imediato.

“Logo de princípio, além de garantir a parte biológica e a alimentação, ao mesmo tempo tem que se tratar da parte psicológica”, defende o psiquiatra e psicoterapeuta Vítor Cotovio. O especialista alerta para o risco destes rapazes entrarem em stress pós-traumático, uma perturbação que os obriga a reviver na sua memória a experiência traumatizante. Associada a esta patologia estão a ansiedade, alterações do sono e do humor, dificuldades de concentração, entre muitas outras. “Qualquer pessoa que seja exposta a uma situação entendida como ameaçadora da sua vida pode desencadear o stress pós-traumático”, explica Vítor Cotovio. “Quanto mais preventivamente se actuar, mais se conseguirá evitar isso”, insiste. E completa: “As pessoas não são salvas só fisicamente, têm que ser salvas psicologicamente”.

Maria José Gonçalves, pedopsiquiatra e psicanalista, também acredita que um acompanhamento precoce vai minimizar os riscos de stress pós-traumático nos menores. A especialista considera surpreendente a maneira como estes rapazes reagiram à situação. “Tal só pode ter acontecido devido a uma ligação ao líder fortíssima. A confiança no treinador protegeu-os”, avalia.

Para a psicóloga clínica e forense Rute Agulhas o impacto que esta experiência vai ter nestes menores vai depender das suas características individuais e do suporte social e familiar com que cada um conta. “Vai depender do temperamento de cada um, dos traços de personalidade. Da sua auto-estima. Da sua resiliência”, aponta Agulhas. Mas há outros factores que podem contar. “Uma crença religiosa de que alguém os protege pode ser um factor protector de toda a situação. É muito importante a vigilância nas primeiras horas e dias, mas também a médio prazo. Os sintomas do stress pós-traumático podem surgir mais de seis meses depois do evento”, sublinha a psicóloga forense.

Rute Agulhas e Maria José Gonçalves defendem que é importante que os miúdos tenham espaço para falar. “É importante poderem verbalizar os sentimentos”, diz a pedopsiquiatra. “Por vezes, há uma tendência de dizer o que aconteceu foi uma coisa má, vamos esquecer. Mas é um erro. É importante dar-lhe espaço para que falem”, acrescenta Rute Agulhas. Ana Santos, psicóloga especializada em trauma, defende que é preciso perceber o ritmo e a estratégia que cada um adopta para ultrapassar a situação.

Obrigar a falar também é um erro, considera. “Obrigar alguém a falar se a pessoa não tolerar isso pode retraumatizar”, alerta, sublinhando a importância de uma boa uma intervenção psicoterapeuta. “Se os pais mantiverem este clima de tranquilidade e de segurança vai ajudar muito”, considera a pedopsiquiatra. Mas todos reconhecem que os riscos de stress pós-traumático não se ficam pelos miúdos, afectando de igual modo pais e equipa de resgate.

Apesar de tudo, Maria José Gonçalves está optimista, destacando a forma como os rapazes reagiram até agora. “Na cultura oriental há a ideia de que o sofrimento faz parte da cultura humana e tem que ser superado pela pacificação interior”, nota. Vítor Cotovio, também um praticante da meditação, acredita que o facto do treinador dos rapazes ser um antigo monge budista que lhes terá introduzido esta prática foi determinante. “Está provado cientificamente, por estudos de ressonância magnética, que a meditação aumenta a actividade do córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que mede as alternativas, os riscos, os prós e os contras”, afirma.

A meditação, continua Cotovio, permite às “pessoas aprenderem a auto-regularem-se” e a não responderem de uma forma quase instintiva, evitando a taquicardia ou a hiperventilação. A terem acontecido essas alterações, sublinha o psiquiatra, tal podia ter significado que “o oxigénio se consumia mais rapidamente na gruta”. E o impacto não é só esse. “O nosso metabolismo fica mais lento e podemos, por exemplo, não precisar de comer da mesma maneira”.

