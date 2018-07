O ministro britânico responsável pela pasta da saída do Reino Unido da União Europeia, David Davis, demitiu-se na noite de domingo em ruptura com a primeira-ministra Theresa May.

A demissão acontece dias depois de May ter conseguido o acordo dos membros do seu próprio Executivo para um chamado ‘Brexit' “suave”, e que prevê a criação de uma zona de comércio livre entre o Reino Unido e a UE para bens industriais e agrícolas, bem como a aceitação por parte de Londres de uma consequente harmonização com as regras de Bruxelas.

Esse acordo, alcançado ao cabo de 12 horas de reunião na sexta-feira, foi mal recebido pela ala eurocéptica do Partido Conservador. Jacob Rees-Mogg, líder do European Research Group, poderoso grupo de deputados tories eurocépticos, qualificou o ‘Brexit’ “suave como um ‘Brexit’ “punitivo” para Londres, que no seu entender mantém o Reino Unido na UE “em tudo menos no nome”. E anunciou que iria chumbar a ratificação do acordo.

Na noite de domingo, e de acordo com fontes citadas pela BBC e o The Guardian, havia rumores de que a demissão de Davis poderia arrastar outros membros do Governo de May e colocar mesmo em causa a continuidade da primeira-ministra. May tinha já prevista para segunda-feira uma reunião com o grupo parlamentar conservador. A expectativa, agora, é de que algo mais que o ‘Brexit’ possa estar na agenda do encontro.

Ao mesmo tempo, cresce a incerteza sobre a estratégia de negociação de Londres com a UE, adensando-se a possibilidade de Downing Street tomar o processo em mãos ou de não vir a haver qualquer acordo com Bruxelas, o que resultaria num ‘Brexit’ “duro” com consequências por calcular.

