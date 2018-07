Dominic Rennie Raab, de 44 anos, é o novo ministro de Theresa May para o "Brexit". A escolha do sucessor de David Davis, que se demitiu no domingo à noite alegando discordâncias insanáveis com o governo de Downing Street relativas à forma de o país sair da União Europeia, já foi apresentada à Raina Isabel II, segundo um comunicado do gabinete da primeira-ministra.

O novo titular da pasta transita do ministério da Habitação para uma pasta que é crucial para as negociações do Reino Unido com os parceiros europeus.

O responsável anterior do executivo de May pela pasta da saída do Reino Unido da União Europeia, David Davis, demitiu-se na noite de domingo. Davis, de 69 anos, é um eurocéptico que tinha sido nomeado há dois anos por Downing Street, e não saiu sozinho: como ele demitiram-se também Steven Baker e Suella Braverman, até aqui adjuntos de Davis, que explicou a demissão dele numa carta enviada a Theresa May.

No essencial, Davis discorda do acordo de Governo para um "Brexit" suave, anunciado 48 horas antes destas três demissões, com o argumento de que "largas faixas da economia [britânica] serão controladas pela União Europeia". A estratégia de Downing Street "precisa de um entusiasta e não de um relutante recruta", escreveu Davis.

