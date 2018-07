O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, apresentou a demissão, a terceira no Governo conservador de Theresa May no espaço de 24 horas. A notícia está a ser avançada pela imprensa inglesa.

Eurocéptico e partidário do "hard 'Brexit'", Boris Johnson não sobrevive no cargo depois de May ter conseguido aprovar um documento que propunha o "soft 'Brexit'", isto é, uma saída da União Europeia em que o país continuará integrado numa zona de comércio livre (mercado único) e com regras aduaneiras comuns.

No domingo à noite, David Davis, ministro que tutelava a pasta do "Brexit" anunciou a saída do Governo, com o argumento de que tinha diferenças irreconciliáveis com o documento e a orientação política que May fez aprovar na sexta-feira, após uma reunião de 12 horas, na casa de campo da primeira-ministra, em Chequers. Com Davis saiu também o adjunto, Steven Baker.

Nesta segunda-feira de manhã, Downing Street anunciou que Dominic Raab transitaria da pasta da Habitação para o cargo anteriormente ocupado por David Davis.

O documento orientador que foi anunciado na sexta-feira foi mal recebido pelos deputados conservadores eurocépticos. O negociador chefe da Comissão Europeia para o "Brexit", Michel Barnier, disse no Twitter que iria “avaliar” as propostas de Londres para confirmar se são “viáveis e realistas”.

Seja qual for o acordo alcançado quer para a fase de transição quer na consumação do “Brexit”, Bruxelas avisou já por várias ocasiões que o Reino Unido não pode escolher a fórmula de mercado único que entender, nem colocar em causa as quatro liberdades de circulação (pessoas, bens, serviços e capitais).

