São positivos os números do primeiro semestre de funcionamento em pleno do novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Tanto o número de passageiros como o de escalas registaram um crescimento acima dos dois dígitos, abrindo caminho ao cumprimento do objectivo que a Administração do Porto de Lisboa (APL) fixou para este ano: fazer de 2018 o melhor de sempre na actividade de cruzeiros na cidade.

Nos primeiros seis meses do ano, foi registado um crescimento de 15% em passageiros e de 11% em escalas, para um total de 221.072 passageiros e 148 escalas, contra os 192.685 passageiros e 133 escalas registadas no período homólogo de 2017, informou a APL esta segunda-feira.

Em comunicado, o Porto de Lisboa explica que este aumento se deveu a um aumento de 5% (20.518 contra 19.468) dos passageiros em turnaround — onde decorre embarque e desembarque de passageiros —, e de 16% dos passageiros em trânsito que passaram de 173.217 para 200.554.

O crescimento do segmento de turnaround, justifica a APL, é resultado da entrada em funcionamento do novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, inaugurado em Novembro, que, dada a sua localização no cruzamento das principais rotas - mediterrâneo, báltico, transatlântico, Atlântico –, “lhe confere vantagens acrescidas relativamente a outros portos”, em particular para o início da época de cruzeiros no Mediterrâneo e para as viagens de reposicionamento.

No número de escalas, a APL diz que o crescimento de 11% foi impulsionado pela variação positiva ocorrida em todos os tipos de operações – trânsito (103 para 97), turnaround (40 para 33) e interporting — permite o embarque e desembarque de passageiros em portos que não são os de origem e ou chegada — (três para cinco).

De Janeiro a Junho, registaram-se ainda 26 travessias transatlânticas contra as 19 ocorridas em igual período do ano passado.

Se se confirmarem as previsões da APL, 2018 será o melhor ano de sempre na actividade de cruzeiros na cidade. É esperado um crescimento de 15% no número de passageiros, atingindo-se os 600 mil, e de 6% nas escalas, com o Porto de Lisboa a estimar receber cerca de 350 navios.

O novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, da autoria do arquitecto Carrilho da Graça, foi inaugurado em Novembro, já depois de ter recebido os primeiros passageiros. O novo terminal ocupa uma área de 13.800 metros quadrados, dividida por três andares, construídos com uma técnica inovadora de agregado de cortiça e betão que possibilita o isolamento térmico e acústico.

O novo cais tem 1490 metros o que permite receber cruzeiros de média dimensão, com um calado (distância entre a quilha do navio e a linha de flutuação) até 12 metros. O acesso aos navios é feito através de duas mangas (semelhantes às dos aeroportos), ligadas a uma passerelle com 600 metros.

O projecto, iniciado em 2007 pela APL, no âmbito das Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário, ficou a cargo da Lisbon Cruise Terminals que detém a concessão do terminal de cruzeiros desde 2014. E envolveu um investimento público de 54 milhões de euros, suportados pela APL, para a construção de um novo cais e a reabilitação do existente, e privado de quase 23 milhões.

