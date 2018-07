Na região do chamado Oeste, a pêra-rocha é rainha. Daí que Luís Rato tenha tido a ideia, em 2013, de criar este carnudo pastel de pêra, que agora apresenta no seu restaurante Burmet, no Bombarral.

A pêra-rocha começou por surgir na zona de Sintra e tomou o nome “rocha” do apelido de quem a cultivava. Calhou bem, visto que é um fruto de consistência rija. Além disso, a pêra-rocha é bastante doce, o que facilita a sua introdução na doçaria sem demasiado acrescento de açúcar.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para saber como fica um pastel de pêra-rocha do Oeste, visite o Bombarral e prove esta especialidade.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

PUB