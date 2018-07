As águas já começaram a descer após dias de chuvas que resultaram em cheias e deslizamentos de terra nas regiões do Centro e do Oeste do Japão. São as piores cheias desde 1983 naquele país.

Segundo as autoridades, morreram 114 pessoas, mas este número deverá ser provisório já que há dezenas de desaparecidos. A tragédia é evidente na paisagem desoladora que ficou após as chuvas, com bairros submersos, casas destruídas e o castanho da lama como cor dominante.