Cerca de 500 pessoas despiram-se em mais uma obra do fotógrafo norte-americano Spencer Tunick – famoso pelas fotografias que tira a multidões sem roupa. A performance ocorreu num parque de estacionamento localizado no telhado de um supermercado da cadeia australiana Prahran Woolworths, em Melbourne, Austrália. A cadeia de supermercados primeiramente rejeitou a realização do trabalho fotográfico, contudo voltou atrás com a decisão nas últimas semanas. O artista justificou a escolha deste sítio pela sua proximidade com o céu e pela cor cinzenta e baça do pavimento. Os participantes foram alinhados lado a lado e, depois de terem os seus corpos envolvidos com um tecido vermelho transparente, deitaram-se sobre o cimento, onde foram fotografados.

O artista tem vindo a fotografar multidões nuas, desde a década de 1990, em todo o mundo. Quando questionado pela CNN sobre a eventual dificuldade de encontrar voluntários para participar nos seus trabalhos, Spencer Tunick foi contundente: "As pessoas querem sentir-se livres em expor os seus corpos no espaço público, não querem sentir que os governos, ou empresas controlam o seu corpos."

Esta instalação está integrada no projecto "Return of the Nude", que será apresentado por Tunick, em Melbourne, no festival artístico Provocaré. Para este projecto serão feitas mais três sessões fotográficas, em outros locais de Melbourne, utilizando igualmente a nudez como forma de expressão artística.

Doze mil pessoas candidataram-se para participar neste novo projecto do fotógrafo norte-americano. A selecção foi feita tendo como principal critério a heterogenia dos participantes, reunindo nas suas sessões fotográficas vários tipos de indivíduos, desde antigas modelos fotográficas, advogados, bancários e pessoas idosas. Segundo um testemunho de um participante, a experiência de estar nu ao lado de centenas de pessoas é extremamente libertadora: "É muito libertador. Estar aqui em pé completamente nu, rodeado de pessoas despidas, dá-nos a ideia que estamos todos ao mesmo nível e que, na verdade, somos todos iguais."