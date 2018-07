O Olympiacos oficializou esta segunda-feira a contratação de Daniel Podence, ex-Sporting. O extremo termina assim a sua ligação ao clube de Alvalade, depois de no domingo ter dito que não voltava ao seu clube de formação.

Nas páginas oficiais das redes sociais do clube grego, é possível ver Podence com as cores do Olympiacos. "Daniel Podence, bem-vindo ao Olympiacos", é assim que o clube dá as boas-vindas ao português.

Podence vai agora ser treinado por Pedro Martins, treinador português que assumiu este ano o comando técnico da equipa.

