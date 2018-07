O treinador Luís Enrique vai assumir o cargo de seleccionador de Espanha de futebol, sucedendo a Fernando Hierro, que comandou a equipa no Mundial 2018, anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O técnico, de 48 anos, estava desempregado desde 2017, quando terminou contrato com o FC Barcelona, equipa que comandou durante três temporadas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, dois campeonatos de Espanha e três Taças do Rei.

De acordo com a RFEF, o antigo jogador assinou um contrato de duas temporadas, tendo em vista a qualificação e participação no Euro 2020, que pela primeira vez será disputado em diversos países.

Fernando Hierro abandonou a selecção espanhola após a eliminação nos oitavos-de-final do Mundial 2018 frente à Rússia. Hierro, antigo defesa central do Real Madrid, era o director desportivo da selecção espanhola e assumiu as funções de técnico antes do arranque do Mundial depois da federação ter despedido Julen Lopetegui, por este ter assinado contrato com o Real Madrid.

Luís Enrique, por seu lado, comandou Celta Vigo e Roma, além do Barcelona. Como jogador, ficou conhecido por jogar em diferentes posições, tendo defendido as cores do FC Barcelona, Real Madrid e Sporting Gijón.

