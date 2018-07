Do quinto escalão à Premier League foram três anos. E da desconfiança à aclamação foram três semanas, mais coisa, menos coisa. Jordan Pickford convenceu tudo e todos, tendo-se tornado numa das figuras da selecção inglesa que está a fazer história no Mundial 2018: 28 anos depois, volta a marcar presença nas meias-finais (defronta a Croácia depois de amanhã). Aos 24 anos, e com um percurso construído a pulso, o guarda-redes vive os momentos mais brilhantes da ainda curta carreira.

Houve quem tivesse franzido o sobrolho quando o seleccionador inglês, Gareth Southgate, decidiu deixar de fora da convocatória para o Campeonato do Mundo o guarda-redes Joe Hart. Não havia outras opções para a baliza com a experiência (75 internacionalizações) do guardião que representou o West Ham na temporada passada, mas o técnico preferiu apostar na juventude. E Pickford, o mais jovem dos três que Southgate levou à Rússia, com apenas 24 anos, foi o escolhido para a titularidade. Passada a fase de grupos, os “oitavos” e os quartos-de-final, quaisquer críticos que resistissem foram vencidos.

A escolha de Southgate não foi um tiro no escuro: tinha trabalhado com Pickford nos sub-21 e sabia com o que contava. O guarda-redes, que tinha feito a estreia na selecção principal sete meses antes do Mundial e chegou à Rússia com três internacionalizações no currículo, tem retribuído a confiança do técnico com boas exibições. Defendeu um penálti no desempate contra a Colômbia que permitiu à Inglaterra avançar para os quartos-de-final (e quebrar a “maldição” de nunca vencer jogos decididos nas grandes penalidades), e depois brilhou com várias excelentes defesas frente à Suécia, para ser eleito o melhor em campo e colocar a selecção inglesa nas meias-finais.

“O guarda-redes [inglês] fez grandes defesas. Há que respeitar o facto de termos tido pela frente um grande guarda-redes”, disse um conformado seleccionador sueco, Janne Andersson, no final da partida.

Mas até brilhar nos palcos do Mundial, houve um longo caminho que Jordan Pickford teve de percorrer. Formado no Sunderland, andou os primeiros anos de sénior a saltar de empréstimo em empréstimo – seis emblemas no total, de vários escalões, sendo que em 2013 estava no Alfreton Town, da quinta divisão, e três anos depois estreava-se pelo Sunderland na Liga inglesa. Quando começou a ter regularidade no clube, convenceu – e em 2017 transferiu-se para o Everton por 30 milhões de libras (33,9 milhões de euros), o que faz dele o guarda-redes britânico mais caro de sempre. Mas esse rótulo não o condiciona. “Tive uma boa época e é isso que importa. Não me coloco sob pressão e jogo no momento, nada me incomoda. O campo é sempre igual. As linhas e a altura da baliza são sempre as mesmas”, afirmou Jordan Pickford, citado pela agência Reuters, após o jogo contra a Suécia.

A capacidade de concentração é algo que quem o conhece destaca: “Era um bom rapaz”, afirmou o presidente do Alfreton Town, Wayne Bradley, citado pelo diário inglês The Guardian. “Era sossegado e um pouco tímido. Mas assim que atravessava a linha e entrava em campo transformava-se. Era muito concentrado, tinha uma voz de comando. Era de outra categoria”, recordou o dirigente.

Na altura, como agora, Pickford não teve nada de mão beijada e tem provado o valor em campo. Venceu a desconfiança e, com os seus companheiros, está a fazer história na Rússia. Apenas sete dos 23 internacionais ingleses que estão no Mundial 2018 eram nascidos no dia em que, em 1990, a Inglaterra esteve pela última vez numa meia-final do Campeonato do Mundo (mas alguns tinham apenas dias ou semanas de vida). Pickford só nasceria quatro anos depois, mas está a fazer a parte dele para que os adeptos continuem a cantar o refrão de “Three Lions”, a música lançada a propósito da participação no Euro 1996, organizado pela própria Inglaterra: “It’s coming home, it’s coming home, it’s coming, football’s coming home”, em alusão ao regresso do troféu à pátria que reclama para si os louros pela invenção do futebol.

