O príncipe Louis, filho mais novo de William e Kate – em quinto lugar na sucessão ao trono britânico – será baptizado esta segunda-feira, no Palácio de St. James, a poucos dias de completar três meses de vida. A rainha Isabel II e o duque de Edimburgo não estarão presentes na cerimónia, avança o Telegraph.

PUB

Será por um conflito de agenda – e não por motivos de saúde – que a monarca de 92 anos não poderá participar no baptizado do bisneto. Isabel II viajou esta manhã para Sandringham, a cerca de 150 quilómetros a norte de Londres, para o centenário da Royal Air Force. Será uma semana preenchida, que termina com a visita de Donald Trump a Windsor. O presidente dos Estados Unidos chega a Londres na quinta-feira, e reunirá com Theresa May.

Recorde-se que há cerca de duas semanas a rainha não pôde comparecer na cerimónia de celebração dos 200 anos da Ordem de São Miguel e São Jorge, na Catedral de São Paulo por não se sentir bem. Quanto ao duque de Edimburgo, que se afastou dos deveres reais, no ano passado, aos 95 anos, e foi operado à anca em Abril, de acordo com o jornal britânico também não estará presente. Está pelo menos ausente da lista de convidados publicada pelo Palácio de Buckingham.

PUB

O dia do baptizado é, segundo o The Mirror, o aniversário da data do anúncio de noivado de Isabel II e Filipe, em 1947. Louis, cujo nome completo é Louis Arthur Charles, é o terceiro filho de Kate e William e nasceu a 23 de Abril. George tem quatro anos e Charlotte três.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O palácio confirmou também algumas presenças neste dia especial: o príncipe de Gales; Camila, duquesa da Cornualha; Harry e Meghan, os duques de Sussex; e os pais e irmãos de Kate Middleton (bem como o marido da irmã Pippa, James Matthews). Estarão ainda presentes os padrinhos e zx madrinhas: Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, Lady Laura Meade, Robert Carter e Lucy Middleton.

A cerimónia no Palácio de St. James, às 16h, será seguida de um lanche privado, em Clarence House, a residência oficial do príncipe de Gales e da duquesa da Cornualha.

PUB