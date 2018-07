Este fim-de-semana, Justin Bieber terá ficado noivo da modelo Hailey Baldwin, dizem os meios de comunicação social norte-americanos. O casal já tinha namorado há dois anos, depois separou-se e há um mês voltou a ser visto publicamente, aponta a CNN. Nos últimos meses, Bieber foi visto com Selena Gomez com quem também namorou durante muito tempo.

Segundo o E!News e a CNN, o casal ficou noivo neste sábado, durante uma viagem às Bahamas. A proposta de casamento foi feita pelo cantor canadiano, de 24 anos, à modelo, de 21, durante o jantar num restaurante. Antes disso, diz o TMZ, a equipa de Bieber pediu às pessoas para guardarem os telemóveis para não registarem o momento.

Embora os porta-vozes de um e de outro não tenham confirmado o noivado, os pais de ambos publicaram mensagens nas redes sociais que indiciam que alguma coisa aconteceu neste fim-de-semana. O actor Stephen Baldwin, pai da noiva, publicou um tweet que apagou pouco tempo depois, mas que dava conta da sua felicidade e da da mãe da filha, Kennya, por "JB&HB", ou seja, por Justin Bieber e Hailey Baldwin. "Amo-vos muito", acrescentou.

Também os pais de Bieber se manifestaram nas redes sociais. Jeremy Bieber confessa que está entusiasmado com o "próximo capítulo" na vida do filho; e a mãe, Pattie Mallette, limitou-se a repetir a palavra "amor" sete vezes no Twitter.

