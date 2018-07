A edição do mês de Julho da Elle francesa traz a actriz italiana Monica Belluci na capa com a ponte sobre o Tejo como cenário. A revista anuncia na sua conta do Twitter que esteve em Lisboa – cidade escolhida por Belluci para viver, de há dois anos para cá – para fotografar a actriz.

Mas o Tejo e a ponte construída pelos engenheiros americanos durante o período do Estado Novo não são o cenário único usado na produção de moda. Belluci foi ainda fotografada na zona do Castelo de São Jorge, onde também reside parte do ano. Aí, foi fotografada no Palácio Belmonte, depois desceu à cidade e subiu uma das colinas até ao Bairro Alto onde, numa das zonas mais típicas, entrou numa tasca, com as suas paredes forradas a mármore.

Há ainda imagens com azulejos e uma promessa na capa da revista: um exclusivo na casa da italiana em Lisboa.

