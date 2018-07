A poucos dias de fazer três meses, o príncipe Louis foi baptizado esta segunda-feira, no Palácio de St. James. Em quinto lugar na sucessão ao trono britânico, Louis é o terceiro filho dos duques de Cambridge, William e Kate. É apenas a segunda vez que aparece em público, depois da saída do hospital, quando nasceu.

Entre os convidados estiveram o príncipe de Gales; Camila, duquesa da Cornualha; Harry e Meghan, os duques de Sussex; e os pais e irmãos de Kate Middleton (bem como o marido da irmã Pippa, James Matthews). A rainha Isabel II não pôde estar presente, devido a uma sobreposição na sua agenda. A monarca deslocou-se a Sandringham, a cerca de 150 quilómetros a norte de Londres, para participar no centenário da Royal Air Force.

Meghan, cujas presenças em público têm sido seguidas minuciosamente nos últimos tempos, usou um vestido Ralph Lauren verde azeitona, de acordo com a Elle. Já Kate optou por um vestido branco Alexander McQueen – como tem feito nos baptizados de todos os filhos – com um toucado a condizer.

O fato de baptismo do pequeno príncipe é uma réplica daquele que foi originalmente criado para a filha mais velha da rainha Vitória, com o mesmo nome. O original foi usado para o baptizado de todos os bebés da família real – incluindo o da própria rainha Isabel II e dos seus filhos e netos –, mas em 2008 a monarca encomendou à costureira Angela Kelly uma nova peça, de forma a preservar a antiga. James, o filho mais novo do príncipe Eduardo, foi o primeiro a usá-la, em 2008, na capela do Palácio de Windsor.

De igual modo, a pia baptismal vem dos tempos da monarca oitocentista. Foi encomendada em 1840, após o nascimento da sua primeira filha. A cerimónia foi feita pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby – o mesmo que baptizou Meghan Markle e que conduziu a cerimónia do casamento da actriz norte-americana com o príncipe Harry, que desde o nascimento do sobrinho passou para sexto na linha de sucessão.

A cerimónia no Palácio de St. James, às 16h, será seguida de um lanche privado, em Clarence House, a residência oficial do príncipe de Gales e da duquesa da Cornualha. Como manda a tradição, o bolo que será servido aos convidados é uma das oito camadas do bolo de casamento de William e Kate (em 2011), que foi então preservada. De acordo com o The Mirror, é tradição os casais guardarem uma camada de bolo para o baptizado do primeiro filho, mas os duques de Cambridge têm feito o mesmo com os restantes filhos. Convém lembrar que o seu bolo de casamento era composto por 17 bolos individuais e tinha oito camadas.

