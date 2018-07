Um homem morreu hoje na sequência do despiste de um automóvel na Estrada Nacional 10, perto de Águas de Moura, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da GNR.

PUB

Segundo a mesma fonte, o óbito do homem, com idade entre os 20 e os 30 anos, foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Setúbal.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o acidente ocorreu junto ao Monte de Travassos, na Marateca, tendo o alerta sido dado às 17h17.

PUB

Nas operações de socorro, de acordo com o CDOS, estiveram envolvidos operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura e a VMER de Setúbal, além da GNR.

PUB