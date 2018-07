O índice ultravioleta vai registar este domingo valores extremos e muito elevados em todo o território de Portugal Continental e também na Madeira, um índice que torna a exposição ao sol particularmente perigosa.

Segundo o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Évora e Beja são os que apresentam níveis extremos no índice ultravioleta (índice 11), o que faz com que as autoridades recomendem que se evite "o mais possível" a exposição ao sol.

Os restantes distritos de Portugal Continental deverão registar índices ultravioletas considerados muito elevados (de 8 a 10), tal como a Região Autónoma da Madeira. Nos locais onde o índice é muito elevado, as autoridades pedem cuidados e protecção na exposição solar e aconselham a que as crianças evitem apanhar sol.

Nos Açores, a ilha do Faial regista também um índice ultravioleta muito elevado, mas as restantes ilhas apresentam valores moderados.

Os índices ultravioleta variam entre 1 e 2, com risco de exposição à radiação baixo; 3 a 5, considerado moderado; 6 a 7 (elevado); 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

