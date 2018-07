Esta semana, a jornalista Leonete Botelho conversa com José Maria Sousa Rego, secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros entre 2002 e 2016 e autor de No centro do poder: Governo e administração pública em Portugal, publicado em Maio pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

Com Tempo e Alma: Um jornalista do PÚBLICO e especialistas convidados pela FFFMS conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

