O Governo turco publicou neste domingo um decreto com carácter de urgência para demitir mais de 18.000 funcionários públicos, metade dos quais pertencentes às forças policiais, por supostas ligações a grupos terroristas.

Semanas depois de Recep Tayyip Erdogan ter sido reeleito, e num mês em que se espera que o estado de emergência que impera na Turquia há dois anos seja levantado, cerca de 9000 polícias, 6000 militares e dezenas de professores e académicos ficaram sem os seus empregos e viram os seus passaportes cancelados, segundo noticia a Associated Press.

A Turquia vive sob estado de emergência desde que, em Julho de 2016, ocorreu uma tentativa falhada de golpe de Estado. Isto serviu de mote para que Erdogan demitisse cerca de 160 mil funcionários públicos, acusando-os de ligações a organizações terroristas ou ao clérigo Fethullah Gulen, que se encontra no exílio nos Estados Unidos, e que o Presidente turco diz que esteve por trás da tentativa do golpe.

Esta nova vaga de demissões deverá ser uma das últimas decisões de Ancara no âmbito do estado de emergência, que termina a 18 de Julho. Erdogan pode, no entanto, estendê-lo caso consiga a aprovação do Parlamento. Porém, o Presidente turco já sugeriu que não o irá fazer.

