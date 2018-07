O tribunal federal de Porto Alegre (TRF-4) aceitou um habeas corpus pedindo a libertação do antigo Presidente brasileiro, Lula da Silva, que está a cumprir uma pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A ordem judicial pede assim a libertação imediata.

O pedido de habeas corpus foi apresentado na sexta-feira pelos deputados do Partido dos Trabalhadores (PT) Wadih Damous, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira, com o argumento de que não existe fundamento jurídico para a prisão de Lula. O juiz desembargador Rogério Favreto acabou por aceitar o pedido neste domingo.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, os deputados estão na sede da Polícia Federal para assegurar que a ordem judicial é cumprida.

Lula da Silva foi condenado no âmbito da Operação Lava-Jato, tendo começado em Abril a cumprir a pena depois de a sentença inicial ter sido confirmada em segunda instância, após um primeiro recurso. O Supremo acabou por aceitar a prisão do ex-Presidente antes que fossem esgotadas todas as possibilidades de recurso nas instâncias superiores.

A Folha de São Paulo recorda que Favreto defendeu a abertura de um processo disciplinar contra o juiz Sérgio Moro, que lidera o processo da Lava-Jato, por suposta parcialidade política. O juiz desembargador foi filiado no PT durante 20 anos e ocupou cargos no Governo de Lula.

No despacho da decisão, Fraveto dá razão aos deputados, afirmando que os recursos apresentados pela defesa de Lula foram indeferidos “sem a adequada fundamentação ou sequer análise dos pedidos”.

Além disso, o juiz diz que, desta vez, foram apresentados dados novos, nomeadamente o facto de Lula ser pré-candidato às eleições presidenciais brasileiras: “Tenho que o processo democrático das eleições deve oportunizar condições de igualdade de participação em todas as suas fases com o objectivo de prestigiar a expressão de ideias e projectos a serem debatidos com a sociedade”, cita a Folha.

Favreto utiliza ainda este argumento para justificar que a sua decisão não choca com a do Supremo, que negou o pedido da defesa para evitar a prisão depois de esgotados os recursos em segunda instância, pois, na altura, não foram analisados estes novos elementos.

O juiz afirma ainda que Lula foi alvo de “constantes violações de direitos constitucionais” ao serem-lhe recusados “diversos pedidos de visitas familiares, profissionais, institucionais e até espirituais”.

O Ministério Público pode ainda recorrer da decisão de Favreto.

