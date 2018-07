As chuvas intensas que se abateram nos últimos dias sobre as regiões do centro e do Oeste do Japão já provocaram a morte de pelo menos 69 pessoas e deixaram outras 61 desaparecidas. Face às previsões de pelo menos mais um dia de condições meteorológicas hostis, as autoridades emitiram ordens de evacuação que envolvem o deslocamento de 4,3 milhões de pessoas das suas casas.

A precipitação abundante deixou um rasto de destruição em várias áreas das ilhas de Honshu e Shikoku. Inundações e deslizamentos de terra encurralaram milhares de japoneses, que estão a ser socorridos pelos quase 54 mil elementos da polícia, dos bombeiros e das forças de segurança mobilizados para as operações de resgate.

“Ainda há muitas pessoas desaparecidas e outras que precisam de ajuda. Estamos a trabalhar contra o tempo”, afirmou o primeiro-ministro Shinzo Abe, citado pela Reuters.

Imagens televisivas e fotografias e vídeos publicados nas redes sociais mostram várias pessoas encurraladas nos telhados das suas casas ou a vaguear pelas águas em barcos improvisados.

“Nunca experienciámos esta quantidade de chuva. É uma situação de perigo extremo”, admitiu um representante da Agência Meteorológica do Japão em conferência de imprensa.

Cerca de um quarto dos 47 municípios do Japão estão ou estiveram em estado de alerta, principalmente devido aos perigos do deslizamento de terras. Por isso mesmo, perto de dois milhões de japoneses foram obrigados a abandonar as suas casas e outros 2,3 milhões aconselhados a fazer o mesmo.

Shikoku – a Sudoeste – tem sido uma das ilhas mais afectadas pela queda de água e ventos fortes. Entre sexta-feira e sábado caíram mais de 580 milímetros de chuva em algumas zonas da ilha e esperam-se outros 300 milímetros até segunda-feira.

