Decorre o ano da graça de 1641 e o porto de Leça da Palmeira é lugar de azáfama e correria. Em torno do Forte da Nossa Senhora das Neves, junto à foz do rio Leça, que separa esta localidade de Matosinhos, há folia nas ruas. É tempo de esquecer por momentos a vida difícil destas gentes de mar que vivem constantemente na presença de um perigo iminente que lhes tira o sossego. De tempos a tempos, há que folgar.

PUB

Beba-se vinho e comam-se as iguarias que se servem nas ruas. Comprem-se os tecidos vindo de outros mundos nas bancas montadas. Apreciem-se as aves exóticas capturadas em terras além-mar e aproveite-se a presença das videntes para nos lerem a fortuna. Dance-se e cante-se em conjunto com os menestréis que nas vielas soltam cânticos e dedilham melodias. Naquele dia a única preocupação é fazer da festa um arraial maior do que o do povoado vizinho, o Senhor de Matosinhos, que terminou há poucas semanas. Fossem tempos de paz e tudo correria bem. Descanse-se, mas não se durma. Ponha-se um olho na festa e outro no pirata.

E é um barco cheio deles que atraca naquele porto. Apanham o povo desprevenido e engendram um plano para assaltar o forte. Os soldados do rei que guardam o Castelo de Leça, como também é conhecido pelos locais, distraem-se por momentos. São apanhados em contrapé. Sem dar por ela, têm companhia no interior da fortificação construída precisamente para proteger a população destes saqueadores. Os piratas invadiram Leça e de lá só saem à força da espada.

PUB

Esta é a crónica de um evento que pouco terá de verídico, mas tem um fundo de verdade. Serve esta acção da narrativa para uma das peças apresentadas ao ar livre no arranque da feira temática Os Piratas, que arrancou na sexta-feira em Leça da Palmeira e termina neste domingo. O ambiente descrito é o que se vive durante três dias em torno do Forte da Nossa Senhora das Neves pelo sétimo ano consecutivo. Anualmente são cerca de 30 mil pessoas que o testemunham.

Ficção que vai beber à História

Na verdade, não há material sólido que sustente que alguma vez tenha sido travado algum confronto contra piratas naquele forte. Mas é certo que a costa portuguesa foi visitada várias vezes por estes saqueadores. Naquela zona também aconteceu. Só os corsários franceses afundaram 39 barcos no Porto, Matosinhos e Leça durante o século XVI. Entre 1623 e 1639, os holandeses capturaram 547 navios portugueses, dá conta o livro do historiador Joel Cleto O Forte de Leça da Palmeira, mais direccionado para um público infantil, que todos os anos se faz representar em número elevado naquele evento. O trabalho editado pela autarquia de Matosinhos foi lançado durante o segundo dia da feira.

Não é por acaso que naquela linha de praia foram construídos os fortes de São João da Foz, na barra do Douro, ainda no século XVI, São Francisco Xavier - o Castelo do Queijo -, em 1661, e o de Leça, em 1651, ainda que em 1638 se tivesse iniciado a construção de outro que nunca chegou a ser acabado no lugar de Santa Catarina, na mesma localidade. Antes de se tornarem pilares de defesa da costa portuguesa durante a guerra da Restauração da Independência, em 1640, contra os ataques espanhóis, serviam para proteger a população das pilhagens de piratas e corsários.

Outra ameaça seria a do temível britânico Francis Drake, “o Draco”. Não se sabe se alguma vez ali esteve, mas sempre que se ouvia mais a norte que tinha varrido outras zonas do litoral português reforçava-se a segurança. A atalaia de São Gens, em Custóias, um ponto mais elevado, servia de ponto de vigia, nessas alturas.

PUB

Quem lá vai todos os anos, como é o caso de um grupo que lá se deslocou na sexta-feira à noite, vai pelo ambiente. Fernando e Ana Maçano são de Leça e nem precisam de “tirar o carro da garagem” para lá ir. Dizem que, em comparação com Matosinhos, não há tantos eventos a acontecer na freguesia. Afirmam que esta é uma festa que ajuda a chamar mais gente a Leça, que sendo uma terra de mar não serve apenas para fazer praia. No mesmo grupo está Flor. Veio de fora. É de Armamar. Ficou a saber naquele dia que Leça tinha um castelo. Também está a conhecer pela primeira vez Os Piratas?.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também residentes nas imediações, António Rodrigues e Graça Passo conhecem a feira desde a primeira edição. Dizem gostar da temática, que consideram estar de alguma forma relacionada com aquela área geográfica. Fazem um reparo. A feira este ano parece-lhes mais pequena.

O vereador da Cultura, Fernando Rocha, explica que não está. Tentou-se organizar as bancas de forma a não haver congestionamento nas passagens próximas ao largo frente ao forte, zona de maior concentração, como se verificou no dia de arranque.

Diz o produtor do evento, Rui Oliveira, responsável pela Cryseia, organizadora de mais umas dezenas de eventos temáticos pelo país, que no recinto estão cerca de uma centena de feirantes. Animadores são cerca de 90, responsáveis pela animação do programa que se prolonga até às 22h deste domingo. Programa que diz ir beber à História para depois se construir uma narrativa ficcional como a relatada mais acima. Aquela terminou bem. Ganharam as tropas do rei. Leça, pelo menos até ao próximo ano, tem a costa livre de piratas

PUB