Promessas de Trump

Durante a campanha eleitoral, a principal ideia de Donald Trump para revitalizar a economia norte-americana foi sempre a de alterar a relação de forças nas relações comerciais internacionais. Principalmente a China, mas também o México e a Alemanha, foram várias vezes apontados como países que se aproveitavam de acordos “injustos” assinados pelos Estados Unidos. E a saída de acordos multilaterais era também prometida.

Painéis solares para começar

Depois de fazer parar definitivamente uma negociação comercial com a UE que já dava sinais de problemas, as primeiras medidas da administração Trump na área comercial demoraram algum tempo a chegar foram relativamente modestas. Em Janeiro de 2018, os EUA agravaram as taxas alfandegárias nas importações de painéis solares e de máquinas de lavar, uma área em que algumas empresas norte-americanas sentiam sérias dificuldades em competir com países como a China ou a Coreia. Os outros governos esperaram que os EUA ficassem por aqui.

Aço e alumínio penalizados

Em Março, contudo, outro sector, de maior peso, foi alvo de subidas de taxas alfandegárias pelos EUA. A taxa das importações de aço foi elevada para 25% e a do alumínio para 10%. Inicialmente contudo, os EUA isentaram a Europa, Canadá e outros países, dando-lhes um mês (e depois mais um) para apresentarem os seus argumentos. A 31 de Maio, a Casa Branca passou à prática a subida de taxas para todos os países, invocando questões de segurança, o que irritou ainda mais os seus parceiros tradicionais.

As primeiras retaliações

União Europeia, Canadá e México anunciaram rapidamente a intenção de retaliar contra as medidas dos EUA. No caso europeu, essa retaliação consumou-se no dia 22 de Junho, com a aplicaçãoo de taxas mais altas nas importações de 180 tipos de produtos provenientes dos EUA, alguns simbólicos, como as motos Harley-Davidson, o bourbon, ou as calças jeans.

China como principal alvo

Rapidamente, contudo, a administração Trump mostrou que é na China que tem o seu principal alvo e a 6 de Julho concretizou a imposição de taxas alfandegárias sobre importações chinesas, num valor calculado em 34 mil milhões de dólares (cerca de 29 mil milhões de euros). Para os próximos dias espera-se a imposição de novas taxas no valor de 16 mil milhões de dólares e a entrada em vigor de restrições ao investimento e à emissão de vistos para cidadãos chineses. A China tinha preparada uma resposta imediata envolvendo a subida de taxas em 545 produtos norte-americanos.

As medidas que se seguem

A UE, contudo, não está livre de voltar a ser um alvo. Donald Trump, assim que a Europa anunciou retaliações, deixou no ar a ameaça de subir as taxas alfandegárias sobre a entrada nos EUA dos automóveis dos outros países, convidando as empresas europeias a trazerem as suas fábricas para os EUA se quiserem evitar taxas. Neste momento, está a ser preparado um relatório sobre o assunto pelo Departamento do Comércio dos EUA e o anúncio de medidas pode estar para breve. Donald Trump também reagiu à retaliação chinesa com a promessa de aplicar taxas mais altas, não apenas a alguns produtos chineses, mas a todos.

