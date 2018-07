O piloto alemão Sebastian Vettel (Ferrari) venceu este domingo o Grande Prémio de Inglaterra em Fórmula 1, décima prova de 2018, superando o campeão do mundo em título no circuito de Silverstone, onde o inglês somava cinco triunfos, quatro dos quais consecutivamente desde 2014.

Vettel reforça assim a liderança do mundial de pilotos, somando 171 pontos, com uma vantagem de 8 pontos sobre Lewis Hamilton (Mercedes). O tetracampeão mundial vencera apenas uma vez em Silverstone, em 2009, somando a quarta vitória da temporada.

Lewis Hamilton acabou por ser o piloto do dia, ao realizar uma recuperação incrível depois de ter sido tocado por Räikkönen (Ferrari) na primeira volta, tendo iniciado uma recuperação que o guindou do último ao segundo posto da geral.

BREAKING: Sebastian Vettel wins an incredible race at Silverstone! ??



That's the German's second #BritishGP win, and extends his 2018 drivers' championship lead to 8 points #F1 pic.twitter.com/fAEtnufvHi