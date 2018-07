Peter Sagan venceu este domingo a segunda etapa da 105.ª Volta a França, batendo ao sprint Sonny Colbrelli e Arnaud Démare. O eslovaco terminou o percurso entre Mouilleron-Saint-Germain e La Roche-sur-Yon em 4h06m37s e subiu ao primeiro lugar da classificação geral da prova.

PUB

Nos metros finais, Démare ainda chegou a estar em primeiro mas acabou a etapa em terceiro, pois deixou-se ultrapassar por Sagan e Colbrelli, que lutaram taco a taco pela vitória. Dois anos depois, o eslovaco conquistou de novo a tão almejada camisola. Antes destes momentos finais, Démare teve um furo no pneu ao vigésimo quilómetro, mas conseguiu recuperar para continuar a disputar a etapa.

Foi uma etapa em que se verificaram muitas colisões. A 1,9 km da meta, um conjunto de ciclistas do pelotão provocou uma queda em cadeia, levando a que alguns tivessem embatido nas barreiras situadas na beira da estrada. Quem também caiu foi o primeiro camisola amarela, Fernando Gaviria, que não pôde entrar no sprint final. Nenhum corredor da Team Sky eteve envolvido na queda final e Chris Froome terminou em 31º.

PUB

A 35 quilómetros do fim, Sylvain Chavanel, eleito o corredor mais agressivo do dia, teve uma liderança de 2m50s, mas a vantagem começou a baixar com o progresso da corrida, até que o francês foi apanhado pelo pelotão ao quilómetro 13 e terminou na 68.ª posição.

PUB