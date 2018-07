Daniel Podence não vai voltar atrás na decisão de abandonar Alvalade. A garantia foi dada pelo jogador, que se despediu dos adeptos do Sporting num pequeno texto publicado no Instagram, no qual lamenta o clima de violência que afectou o clube.

"Definitivamente, a minha passagem pelo Sporting acabou e essa passagem não foi curta. Por isso, a decisão que tomei foi a mais reflectida possível", explica o extremo português, lembrando os 13 anos de leão ao peito e admitindo estar grato ao clube pela formação pessoal e desportiva.

"Para mim o futebol é um modo de estar na vida, é condição para o meu equilíbrio emocional e com os acontecimentos recentes eu deixei de encontrar a harmonia que preciso para jogar. Apesar de tudo que o Sporting me ensinou, ninguém me ensinou a lidar com um ambiente de ameaças, de violência, onde temo pela minha segurança e pela da minha família", prosseguiu, lamentando que a vida fora das quatro linhas nem sempre tenha sido respeitada.

O jogador anuncia que parte "à procura de novos objectivos", deixando a certeza de que nunca esquecerá o Sporting e pedindo respeito pela decisão que tomou.

