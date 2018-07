Um ano depois de ter deixado o Guangzhou Evergrande, Paulinho vai regressar ao clube chinês, que oficializou neste domingo, no seu site oficial, a contratação do médio brasileiro do Barcelona. Os heptacampeões chineses não anunciaram valores do negócio, mas a imprensa internacional refere uma transferência na ordem dos 50 milhões de euros, mais dez do que os que foram pagos pelos catalães em 2017.

O Guangzhou Evergrande é actualmente treinado por Fabio Cannavaro, que sucedeu a Luiz Felipe Scolari, e conta com Anderson Talisca, emprestado pelo Benfica.

Paulinho realizou 49 jogos pelo Barcelona e marcou nove golos, tendo participado na conquista da 25.ª Liga Espanhola e da 30.ª Taça do Rei da história dos "blaugrana". O médio de 29 anos foi uma escolha regular de Tite durante o Mundial 2018, prova da qual o Brasil acabou por ser afastado nos quartos-de-final, pela Bélgica.

