A dupla portuguesa formada pelos gémeos Ivo e Rui Oliveira terminou este domingo na segunda posição a prova de madison do Grande Prémio da Polónia de ciclismo de pista, na categoria de elite. Os portugueses concluíram a prova com 34 pontos, menos cinco do que os britânicos Mark Stewart e Ethan Hayter, que venceram, e mais 15 do que os ucranianos Taras Shevchuk e Vladyslav Scherban, que foram terceiros.

Além da prova de madison, que encerrou o programa do Grande Prémio da Polónia, Portugal competiu este domingo na corrida por pontos masculina, na qual Miguel do Rego foi sexto, e em scratch feminino, competição que Maria Martins concluiu na 13.ª posição.

Segundo a Federação Portuguesa de Ciclismo, a equipa lusa cumpriu os objectivos traçados para a competição, que passavam por conquistar o máximo de pontos possível nas disciplinas olímpicas de omnium e de madison, tendo em conta o apuramento para a Taça do Mundo e os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

No sábado, Rui Oliveira venceu o concurso de omnium, na categoria de elite, prova na qual Ivo Oliveira foi quarto e Miguel do Rego foi sexto classificado, enquanto no sector feminino Maria Martins concluiu o concurso no sétimo posto.

