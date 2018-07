O seleccionador russo de futebol, Stanislav Cherchesov, disse acreditar num melhor desempenho no Mundial 2022, um dia depois de a selecção anfitriã ter sido afastada nos quartos-de-final do Mundial 2018, frente à Croácia, nas grandes penalidades.

PUB

"Queríamos ir mais longe, mas não conseguimos. Dentro de quatro anos, no Qatar, faremos melhor", afirmou o técnico, perante milhares de pessoas reunidas numa zona para adeptos, em Moscovo.

Cherchesov elogiou o apoio dos russos à selecção nacional, realçando que foram "os jogadores número 12, 13, 14, 15 e 16". "Será difícil sem vocês [no Qatar], mas vamos todos", afirmou o seleccionador.

PUB

No sábado, Rússia foi eliminada nos "quartos" pela Croácia, por 4-3 no desempate através de grandes penalidades, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar e 2-2 após prolongamento.

PUB