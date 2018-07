O médio Casemiro considerou neste domingo que a eliminação do Brasil nos quartos-de-final do Mundial 2018 não é o fim de uma era, defendendo a continuidade de Tite no comando técnico da "canarinha".

"Há dois anos, o Brasil corria o risco de não se qualificar para o Mundial e chegámos lá como favoritos. Há muitas coisas boas, que temos de valorizar, não é o fim de uma era", afirmou o jogador, à chegada ao Rio de Janeiro.

O médio do Real Madrid, que por estar castigado não alinhou no jogo dos "quartos", saiu em defesa de Fernandinho, que marcou um autogolo na derrota por 2-1 frente à Bélgica. "Quando um perde, perdemos todos, quando um ganha, ganhamos todos. Teve azar numa jogada, mas noutros jogos demonstrou que é um grande jogador", disse.

Casemiro foi um dos vários futebolistas que chegaram neste domingo ao Brasil, juntamente com o seleccionador Tite, num voo proveniente de São Petersburgo, que fez escala em Madrid, dois dias depois de o "escrete" ter sido afastado do Mundial.

No aeroporto, Tite, que em junho de 2016 substituiu Dunga no comando técnico da selecção, agradeceu aos poucos adeptos que aguardavam a equipa. "Quero retribuir o carinho que todos nos deram", disse o seleccionador que, segundo a imprensa local, terá sido convidado pela Confederação Brasileira de Futebol a manter-se no cargo.

