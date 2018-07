A família de Anne Frank estava a tentar fugir para os Estados Unidos desde 1938, mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial, mas a fuga ao nazismo foi impossibilitada pela burocracia norte-americana, segundo detalha uma nova investigação publicada esta sexta-feira pela Casa de Anne Frank em Amesterdão e o Museu Memorial do Holocausto nos EUA. O refúgio num anexo secreto em Amesterdão acabou por ser a única opção possível, depois de frustradas todas as tentativas de fuga, e acabou por se revelar fatal para toda a família, à excepção do pai de Anne.

A investigação revela que primeiras tentativas de sair da Holanda começaram a ser feitas pelo pai de Anne, Otto Frank, logo em 1938. Ao contrário do que se pensou durante muito tempo, nunca foi expressamente recusado a Otto um visto, tendo sido antes um penoso percurso burocrático e um bombardeamento a atrasar o processo até este se tornar impossível.

PUB

Para garantir o visto para si e para a família, Otto teria de apresentar cópias das certidões de nascimento de todos os elementos da família, assim como o seu registo militar e um comprovativo de pagamento dos bilhetes para os EUA, entre outros documentos. Por fim, teria ainda de ser entrevistado no consulado em Roterdão.

PUB

O edifício daquela representação diplomática, porém, seria destruído num bombardeamento nazi em Maio de 1940, o que resultou na eliminação de todos os documentos submetidos ao longo dos dois anos anteriores. Otto reiniciou todo o processo, mas este nunca avançou a tempo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 1941, já com a Holanda sob domínio nazi, Otto tentou interceder junto de um amigo norte-americano com ligações ao poder político e económico, Nathan Strauss, a quem enviou uma carta para Nova Iorque. "Os Estados Unidos são o único país para onde podemos ir”, escreveu.

No entanto, e por essa altura, os EUA tornaram-se crescentemente hostis à chegada de refugiados, com a Administração Roosevelt a temer a entrada de espiões e sabotadores germânicos por entre os civis em fuga. Com o processo parado no consulado e sem um clima político em Washington favorável a qualquer tipo de auxílio, a porta fechou-se definitivamente para a família Frank. Anne, autora do diário que lhe trouxe notoriedade póstuma, morreu em Fevereiro de 1945 no campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha.

Para o investigador holandês Gertjan Broek, responsável pelo estudo, existem semelhanças entre as justificações apontadas por Franklin Delano Roosevelt, que citava razões de segurança nacional para barrar a entrada a refugiados europeus durante a Segunda Guerra Mundial, e as políticas do actual Presidente norte-americano Donald Trump, que tem travado a entrada de refugiados e imigrantes de países muçulmanos devido ao suposto risco de ameaça terrorista, e de imigrantes de países latino-americanos devido a receios relacionados com a criminalidade.

PUB