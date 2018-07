O despiste de um veículo na primeira classificativa do Rali de Viana do Castelo provocou esta tarde a morte de um espectador que assistia à prova em "local autorizado", disse à agência Lusa fonte oficial da autarquia.

Segundo a fonte da Câmara Municipal de Viana do Castelo, a vítima tem cerca de 70 anos, de Guimarães, que "foi colhido" numa saída de estrada de um dos participantes no rali e, apesar de "assistido de imediato pelo médico da prova e pelo INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]", acabou por morrer no local.

"O rali em princípio vai ser anulado, mas neste momento está suspenso, assim como todas as actividades da câmara", disse.

O acidente ocorreu pelas 15h30 na freguesia de São Lourenço da Montaria, durante a primeira classificativa da sétima edição do Rali de Viana do Castelo, que, segundo a autarquia, é "pontuável para o campeonato nacional de ralis".

De acordo com dados da organização, a cargo do Clube Automóvel de Santo Tirso, em parceria com a autarquia local, o Rali de Viana do Castelo contava este ano com "recorde de inscritos", num total de 84 pilotos, entre eles o campeão nacional de Ralis GT 2017, Vítor Pascoal, e os tricampeões Fernando Peres e Adruzilo Lopes.

O primeiro dia de prova arrancou esta tarde e devia terminar pela meia-noite, sendo que deveria depois prosseguir no domingo.

