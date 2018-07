Com o Orçamento de Estado a servir como um teste decisivo ao próprio PSD, as próximas semanas não se adivinham fáceis para a bancada e a direcção de Rui Rio. Há vários temas a afastar os dois lados da barricada: a descentralização, os combustíveis e a forma como está a ser gerido o processo Tutti Fruti, na sequência qual foram feitas buscas em sedes do PSD e do PS. A viabilização das leis laborais por parte do PSD não deverá causar problemas por respeito ao acordo de concertação social.

Há uma linha que separa a direcção de Rui Rio, os deputados e outras figuras do PSD: a aproximação ao PS e aquilo a que muitos vêem como o caminho para o Bloco Central. Essa imagem de colagem ao Governo – já muito criticada por Luís Montenegro, Pedro Duarte e Miguel Relvas – vai voltar a tornar-se nítida no Parlamento nas próximas semanas com a aprovação do pacote da descentralização, incluindo uma Lei das Finanças Locais, que é criticado pelos partidos à esquerda do PS.

Já na questão da alteração das leis laborais, os sociais-democratas parecem confortáveis com a proposta de lei do Governo – que será votada dia 18 – por ser reflexo de um acordo de concertação social. Mas é mais um sinal de proximidade ao PS e houve quem não gostasse de ouvir Rui Rio defender, na reunião da comissão política nacional desta quarta-feira, que as alterações laborais propostas pelo PS são um mal menor face ao que poderia ser apresentado por BE e PCP sobre a matéria.

A imediata disponibilidade assumida por Rui Rio para viabilizar a proposta do Governo, quando PCP e BE prometem votar contra, e sobretudo sem exigir nenhuma contrapartida a António Costa, não mereceu a aprovação de todos os sociais-democratas . Essa aproximação ao PS já está a ser aproveitada pelo CDS para se distanciar do seu antigo parceiro de coligação no Governo. O deputado Filipe Anacoreta Correia assinalou na quinta-feira a imprudência do executivo ao assinar um acordo de concertação social sem assegurar o seu apoio parlamentar à esquerda, esperando agora que “uma qualquer outra maioria, ad-hoc, precária e sem convicção, aprove aquilo a que se comprometeu com os parceiros sociais”. O recado era para a bancada do seu lado ao mesmo tempo que colocou o CDS à margem desta aliança.

No caso dos combustíveis, o CDS faz por batalhar nessa bandeira – colocando este sábado a líder e outros dirigentes nacionais em postos de abastecimento para salientar os impostos que são pagos – enquanto o PSD ainda resolve a divergência entre Rui Rio e o líder da bancada sobre a matéria. O tema foi discutido na reunião da bancada desta quinta-feira e houve deputados a lembrar que o grupo votou a favor do projecto do CDS por indicação da própria direcção da bancada. O diploma do CDS está na comissão onde o PSD prometeu propor alterações e a sua votação final poderá novamente trazer divergências.

Outra questão que tem provocado sobressalto é o processo Tutti-fruti, que envolve um deputado do PSD e autarcas sociais-democratas. Caiu mal a conferência de imprensa do secretário-geral do PSD, José Silvano, a demarcar-se da operação judicial e houve quem não gostasse de ouvir Rui Rio a saudar investigações sobre corrupção numa altura em que ainda não foram constituídos arguidos nesse processo.

