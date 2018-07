Bashar al-Assad conseguiu uma importante vitória na batalha contra as forças rebeldes pelo controlo do território sírio. Cerca de três semanas volvidas do início da ofensiva militar no Sul do país o seu exército reconquistou praticamente toda a província de Deraa e, com o apoio de Moscovo, forçou os combatentes da oposição a aceitar uma rendição e a entregar as suas armas.

Com este desfecho, Damasco volta a controlar o posto fronteiriço de Nassib-Jaber, junto à Jordânia, que esteve nas mãos dos rebeldes durante três anos. Um ponto estratégico que permitirá ao regime reabrir uma importante rota comercial, essencial para a recuperação económica da Síria e para o desbaratamento das bolsas de territórios ainda controladas por opositores.

Segundo a Al-Jazira, o acordo de rendição foi negociado entre as facções rebeldes de Deraa e a Rússia e fechado na sexta-feira, depois da Jordânia – que alberga mais de 1,4 milhões de refugiados sírios – ter encerrado a fronteira, pressionando as partes a alcançar um entendimento.

O Exército Livre da Síria comprometeu-se a entregar o seu armamento médio e pesado, em troca da passagem segura dos seus combatentes, e respectivos familiares, das vilas de Kahil, Al-Sahwa, Al-Jiza e Al-Misaifra para a região Norte de Idlib ou para uma área mais reduzida nas imediações dos Montes Golã, no Sul – ambas controladas por opositores a Assad.

Elementos da polícia militar russa vão ser mobilizados ao longo da fronteira com a Jordânia para garantir que o compromisso é cumprido na íntegra.

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 320 mil pessoas fugiram de Deraa desde o dia 19 de Junho, quando se deu o início da ofensiva militar de Assad sobre a região.

