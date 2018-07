Do encontro de dois dias entre Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, e o seu homólogo norte-coreano, Kim Yong-chol, resultaram duas versões bem distintas. A delegação norte-americana falou em “progressos”, mas a norte-coreana falou em discussões “lamentáveis” que podem colocar em risco o processo de desnuclearização de Pyongyang.

Pompeo terminou neste sábado uma visita de dois dias à Coreia do Norte onde se reuniu com Kim Yong-chol, antigo chefe dos serviços de espionagem norte-coreanos e que actualmente é considerado o braço-direito do líder Kim Jong-un. O secretário de Estado norte-americano referiu que na maioria do tempo se discutiram os prazos para a desnuclearização da Coreia do Norte, incluindo “modalidades” para a destruição de um complexo utilizado para testes balísticos, falando ainda de “progressos em quase todos os temas centrais” que estiveram em discussão desde sexta-feira.

“Penso que fizemos progressos em todos os elementos das nossas discussões”, disse Pompeo aos jornalistas, citado pela Reuters. “Estes são temas complicados mas fizemos progressos em quase todos os assuntos centrais. Em alguns houve grandes progressos, outros precisam ainda de mais trabalho.”

O encontro, o primeiro entre responsáveis de ambos os países desde a cimeira entre Trump e Kim a 12 de Junho, surgiu depois de terem sido levantadas algumas dúvidas relativamente às reais intenções de Pyongyang de avançar para a desnuclearização acordada, ainda que de forma vaga, na cimeira de Singapura. No início de Julho, a agência de informação militar norte-americana concluiu que o regime norte-coreano não quer abdicar do seu armamento nuclear e que procura formas de o esconder.

Já depois das declarações de Pompeo, que foi ao Japão para discutir os resultados da reunião com japoneses e sul-coreanos, um porta-voz não identificado do chefe da diplomacia norte-coreana lançou duras críticas, considerando as conversações “lamentáveis” e acusando Washington de exercer pressão unilateral sobre Pyongyang para que abandonasse o seu armamento nuclear, segundo cita a Associated Press.

No comunicado norte-coreano, diz-se ainda que a delegação norte-americana “traiu” o espírito da cimeira entre Trump e Kim, garantindo que as consequências do último encontro são “muito preocupantes”, pois gerou uma “fase perigosa que pode abalar a nossa disposição para a desnuclearização, que tem sido firme”.

