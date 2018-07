A Marinha tailandesa partilhou neste sábado, nas redes sociais, um conjunto de cartas redigidas pelas 12 crianças e um adulto, pertencentes a uma equipa de futebol, que estão há vários dias encurralados numa gruta da província de Chiang Rai, no norte da Tailândia. Nessas cartas, dirigidas aos pais, os rapazes partilham mensagens de esperança e optimismo, e garantem estar fortes e de boa saúde. Já o treinador pede desculpa por ter contribuído para a situação dramática em que se encontram.

“Pai e mãe, por favor não se preocupem, só estou fora há duas semanas. Estarei em casa brevemente”, escreveu Ekarat Wongsukchan, de 14 anos, citado pela Reuters, antes de deixar uma promessa: “Irei ajudar a mãe na loja todos os dias”.

“Estamos bem. Não se preocupem, somos todos fortes”, afiança outro rapaz.

Nas linhas redigidas pelas crianças houve igualmente espaço para alguns pedidos mais invulgares. Houve quem pedisse aos pais para os levar a jantar fora, quem tenha pedido para mandar um churrasco típico tailandês para a gruta e até quem tenha pedido aos professores que “não dêem muitos trabalhos de casa para fazer” quando regressarem à escola.

O treinador da equipa de futebol que ficou presa nas grutas Tham Luang – devido à subida do nível das águas que inundou várias secções das mesmas – também escreveu aos pais dos rapazes, pedindo perdão. “Caros pais, agora todos os rapazes estão bem, as equipas de socorro estão a tratar-nos bem. Prometo que cuidarei deles da melhor forma que conseguir. E peço desculpas sinceras a todos”, escreveu Ekkapol Chantawong, de 25 anos.

Muitos pais reagiram às palavras do treinador, garantindo que não o culpabilizam pela situação. “Os pais e as mães não estão zangados consigo. Obrigado por ajudar a cuidar dos nossos filhos”, afirmou um dos pais, citado pela BBC.

As cartas foram entregues às famílias dos jovens por um grupo de mergulhadores britânicos, depois de fracassada a tentativa de instalação de uma linha telefónica.

A situação dentro da gruta continua a ser muito sensível e sem uma solução óbvia à vista para o resgate. A morte de um mergulhador experiente na sexta-feira pôs em evidência a dificuldade extrema de colocar em prática um dos planos das autoridades, que passa por resgatar as 13 pessoas, debilitadas e sem experiência de mergulho, ao longo de um sistema de grutas com 4 quilómetros de extensão, a 1000 metros de profundidade, com secções inundadas e através de passagens onde só cabe uma pessoa.

Esperar pela descida do nível das águas na gruta também não parece ser solução. Em plena época de monções, os rapazes poderiam ser obrigados a aguardar durante meses para poder escapar a pé. É que apesar de já terem sido bombeados milhões de litros de água para fora da gruta, para este domingo estão previstas chuvas fortes, que deverão voltar a provocar a subida das águas.

Pelo sim, pelo não, os rapazes estão a ter aulas de mergulho e técnicas de respiração. Para além disso, as equipas de socorro já escavaram mais de 100 buracos na superfície, na busca de uma via mais directa para chegar até aos 13 encurralados, que se acredita estarem a 600 metros de profundidade.

