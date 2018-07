Pelo menos 38 pessoas morreram e 50 estão desaparecidas no Japão, vítimas da chuva intensa que tem caído sobre as regiões do centro e oeste do país nos últimos dias. Outras quatro pessoas estão em estado crítico. As condições meteorológicas hostis obrigaram à evacuação de várias cidades e ao deslocamento de mais de 1,6 milhões de pessoas, de acordo com a cadeia televisiva NHK.

A Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta para três prefeituras da ilha de Honshu – a maior e mais populosa – a dar conta do risco elevado de deslizamentos de terra, cheias e ventos forte, rotulando de “históricos” os níveis registados de precipitação. Fenómenos que estiveram na origem das mortes, desaparecimentos e ferimentos.

Em algumas zonas da ilha Shikoku – a sudoeste – caíram mais de 580 milímetros de chuva entre sexta-feira e sábado de manhã, informa a agência, que prevê a continuação da queda de água no domingo.

Segundo a Reuters, entre polícias, bombeiros e membros das Forças de Auto-Defesa, foram mobilizados 48 mil efectivos para responder aos pedidos de auxílio e participar nas operações de socorro.

Para além dos 1,6 milhões de deslocados, outros 3,1 milhões foram aconselhados pelas autoridades a abandonar as suas casas.

