Em vez de estar a falar de receitas individuais proponho o seguinte exercício: em todas as bebidas em que usa sumo de limão, substitua por sumo de toranja. Ficará espantado com os resultados. A toranja não é tão ácida como o limão mas é suficientemente ácida para substituir o limão.

Embora haja sumo de toranja engarrafado (a marca francesa Andros é boa e um litro custa 4 euros), é sempre melhor espremer uma toranja fresca quando se precisa. Os sumos engarrafados (ou enlatados) são pasteurizados para não se estragarem. Isto significa que são cozidos.

Levam mais ácido para efeitos de preservação. E muitas vezes levam açúcar para disfarçar o gosto amargo. É por isso que têm sempre um sabor simultaneamente amargo, cozido e xaroposo.

É preciso muito cuidado com os sumos frescos. Todos os sumos de citrinos oxidam depressa mas, em geral, quanto mais doce a fruta, mais depressa se estraga. Um sumo de laranja, por exemplo, dura cinco ou 10 minutos.

O contacto com o álcool ajuda o sumo a sobreviver mais um bocadinho — pelo menos o tempo suficiente para tomar a bebida sem pressas ou ansiedades. A urgência necessária é a passar do espremedor para o shaker ou para o copo.

São estes pormenores que estragam ou salvam uma bebida. O domínio dos bares comerciais americanos no mundo dos cocktails leva a práticas destrutivas que não fazem sentido em casa ou num bar que não serve continuamente multidões. Guardar sumo de limão ou de lima no frigorífico (ao qual se acrescentou vodka para durar) é garantir que a bebida vai ficar desvirtuada, perdendo-se o sabor fulcral de cada fruta.

Dizer “citrinos” é esquecer a grande quantidade de citrinos que há — e cada um é uma fruta diferente com características próprias. Ao falar da vasta categoria de sours não se está apenas a falar dos ingredientes. Um sour é uma combinação de álcool, sumo de citrino e açúcar. A Margarita é um tequila sour em que o açúcar pode ser licor seco de laranja (Cointreau). Um Sidecar é um brandy sour. Um White Lady é um gin sour. E o Daiquiri é um rum sour.

Fala-se muito do Daiquiri que Hemingway bebia no Floridita em Havana.

Mas quase tudo o que circula pela Internet é falso ou inventado. Quem o adaptou ao gosto (e à condição pre-diabética) do escritor foi o inspirado bartender Constante Ribalaguaia Vert. Tirou o açúcar, tirou sumo de lima e duplicou a quantidade de rum.

Basicamente, esta bebida está muito mais perto de um ‘Ti Punch do que dum Daiquiri. Ribalaguaia Vert deu-lhe o nome de Papa Doble.

Quando Antonio Meilan (primo da mulher de Ribalaguaia Vert) se tornou o bartender principal do Floridita acrescentou duas grandes mudanças.

Primeiro deu-lhe a doçura necessária. Como Papa Hemingway embirrava com o açúcar e adorava álcool, Meilan foi astuto. Acrescentou licor Maraschino à receita...

Ainda hoje, nos daiquiris servidos no Floridita (gelados, misturados em máquinas, é sempre acrescentado um golpe de Maraschino cubano. Tem de ser pouco para não adoçar a bebida.

Hemingway notou logo que a bebida estava mais doce. É o que acontece quando se está habituado a beber tudo sem açúcar. No mundo dos cocktails, por exemplo, as pessoas que só estão habituadas a beber whiskies europeus (como é o meu caso) acham a grande maioria dos cocktails demasiado doce.

É um preconceito que também afecta a apreciação de vinhos brancos que não são absolutamente secos. É por isso que é sempre boa ideia perguntar a alguém o que é que costuma beber, antes de sugerir um cocktail.

Meilan tinha um ás na manga: o sumo de toranja. Para restituir a proporção de citrino que tinha desaparecido com a redução do sumo de lima, Meilan usou sumo de toranja.

O Daiquiri resultante deveria chamar-se Daiquiri Meilan porque foi António Meilan que o inventou. As proporções correctas para a altura não têm nada a ver com as actuais. Para estabelecê-las, recorri à obra-prima de David Embury, The Fine Art Of Mixing Drinks, publicada em 1948. Tal como em todos os sours, as medidas que ele indica são oito de rum branco, duas de sumo e uma de xarope de açúcar.

Obedecendo a esta fórmula, basta reduzir a medida de xarope para metade e ocupar a outra metade com Maraschino (o da Luxardo é o melhor, embora muito doce). No sumo usa-se uma medida de lima e outra de toranja. A toranja fica óptima com lima (ou sozinha).

Para uma versão menos arrumbada basta reduzir o rum, claro.

