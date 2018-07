Na sexta-feira, após a segunda volta do Prague Golf Challenge, dos quatro portugueses que passaram o cut nesta prova do Challenge Tour que decorre no Prague City Golf, mas hoje marcou 66 pancadas (-6), o segundo melhor resultado do dia, só superado pelo 64 do francês Robin Sciot-Siegrist para passar o ser o melhor. Tal marca permitiu subir 41 lugares na tabela, para os 17.ºs, com 207 (-9), posição que partilha com mais três jogadores.

De resto, só Ricardo Santos, que fez 71 (-1), desceu na tabela, seis lugares, para os 27.ºs, com 209 (-7). Pedro Figueiredo, com 69, subiu 11 degraus para os 21.ºs, empatado com mais cinco jogadores, entre eles Filipe Lima, que marcou 70 mantendo-se onde estava ontem, todos com 208 (-8).

O líder é o alemão Marcel Schneider (67), com 202 (-14), seguido à distância mínima por Robin Sciot-Siegrist e o escocês Robert Macintyre, o único que conseguiu o 66 de Tomás Silva, que está separado do top-10 por apenas dois shots.

No Open de Irlanda, prova da Rolex Series do European Tour, Ricardo Melo Gouveia caiu 15 posições para os 63.ºs após um 75 na terceira volta ao Balillyffin Golf Club, para um total de 219 (+3). O líder é o sul-africano Erik Van Rooyen com 202 (-14).

