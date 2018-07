O arranque dos campeonatos profissionais da temporada 2018-19 foi bastante atribulado – e a bola ainda nem sequer começou a rolar. Um lapso da assistente que realizava o sorteio (leu um 6 de pernas para o ar, como se fosse um 9) levou a um gigantesco equívoco: numa altura em que já eram conhecidos os calendários completos da I e II Liga, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) veio rectificar a situação. “O calendário que foi gerado não é o correcto. A verdadeira chave irá gerar um novo calendário. Tivemos um erro de leitura e vamos corrigir, por uma questão de transparência”, justificou-se a directora-executiva da LPFP, Sónia Carneiro.

Com base no novo sorteio, o campeão FC Porto inicia a defesa do título conquistado em 2017-18 perante os seus adeptos. O sorteio rectificado da I Liga ditou que os “dragões” recebem o Desportivo de Chaves na primeira jornada. Os outros tradicionais candidatos ao título têm desafios distintos: o Benfica recebe o V. Guimarães e o Sporting desloca-se ao terreno do Moreirense. Já o Sp. Braga, numa época em que tem objectivos ambiciosos, será na primeira jornada anfitrião do recém-promovido Nacional, que regressa ao primeiro escalão após uma época de ausência. A primeira jornada da I Liga está prevista para o fim-de-semana de 11 e 12 de Agosto.

Não será preciso esperar muito pelo primeiro jogo “quente” do campeonato. Logo à terceira jornada há derby em Lisboa, com o Benfica a receber o Sporting (a título de curiosidade, no sorteio equivocado também havia derby na terceira jornada, mas em Alvalade). Na mesma ronda, o FC Porto recebe o V. Guimarães.

O Sporting visita o Sp. Braga na 5.ª jornada e para a sétima ronda está marcado um “clássico”: Benfica-FC Porto. Os “dragões” recebem o Sp. Braga três jornadas depois, e na 14.ª ronda do campeonato os minhotos viajam até Lisboa para defrontar o Benfica. A última jornada da primeira volta reserva um Sporting-FC Porto. Ou seja, a derradeira ronda do campeonato incluirá um “clássico”, com os “leões” a viajarem até ao Dragão. Em balanço, coube ao Benfica receber Sporting, FC Porto e Sp. Braga na primeira volta, o que significa que terá deslocações ao terreno destes adversários na segunda volta do campeonato.

