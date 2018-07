Su-Wei Hsieh conta com três vitórias sobre adversárias do top 10 na sua carreira e todas aconteceram em torneios do Grand Slam, nos últimos 14 meses. Neste sábado, em Wimbledon, a vítima foi mesmo a número um do ranking e recente campeã de Roland Garros, Simona Halep. Em comum nessas três vitórias está a visível alegria da chinesa quando joga.

“Alguém disse que quando sorrio no court, jogo melhor. Vou tentar lembrar-me disso mais vezes”, afirmou Hsieh (48.ª), após recuperar de 2-5, salvar um match-point e vencer Halep, por 3-6, 6-4 e 7-5. Em 2017, a chinesa de 32 anos tinha eliminado Johanna Konta (então 8.ª mundial) em Roland Garros e foi oitavo-finalista no início deste ano, no Open da Austrália, após afastar Garbiñe Muguruza (3.ª). “Sim, derrotei essas jogadoras, mas eu não sou uma ‘tomba-gigantes’. Sou uma pessoa que se diverte a jogar ténis”, garantiu.

Em 2014, chegou a liderar o ranking de pares, variante em que já soma 20 títulos, entre os quais em Wimbledon e Roland Garros com a compatriota Peng Shuai. O sucesso nos pares, mas também nos singulares — atingiu o 23.º posto da tabela WTA em 2013 — permitiu-lhe amealhar 4,7 milhões de euros, que a mantêm livre de grandes preocupações. “Este ano tenho tentado desfrutar mais, não apenas do ténis, mas da vida”, admitiu Hsieh, que vai defrontar Dominika Cibulkova (33.ª).

Com a eliminação de Halep, Karolina Pliskova (8.ª) e Angelique Kerber (10.ª) são as únicas sobreviventes do top 10 em Wimbledon.

O torneio masculino também continua a perder favoritos. Ernests Gulbis (138.º), que só contava com uma vitória no circuito principal este ano, afastou Alexander Zverev (3.º), em cinco sets: 7-6 (7/2), 4-6, 5-7, 6-3 e 6-0. Antigo top 10, o letão teve agora de passar pelo qualifying, mas vai ser um perigoso adversário para Kei Nishikori (28.º) que venceu Nick Kyrgios (18.º), por 6-1, 7-6 (7/3) e 6-4.

Imune a esta hecatombe continua Rafael Nadal, que derrotou Alex De Minaur (80.ª), por 6-1, 6-2 e 6-4, e garantiu o primeiro lugar do ranking. “Não gosto da palavra ‘merecer’ no desporto. No desporto ou se é ou não se é. Não se merece”, frisou Nadal.

Já o tricampeão Novak Djokovic (21.º) escapou do difícil duelo com Kyle Edmund (17.º), ao impor-se por 4-6, 6-3, 6-2 e 6-4. E pela primeira vez desde 2007 não haverá tenistas britânicos na segunda semana de Wimbledon.

Na variante de pares, João Sousa e Leonardo Mayer qualificaram-se para os oitavos-de-final, ao derrotarem por 6-1, 7-6 (7/1) e 6-4 o argentino Federico Delbonis e o mexicano Miguel Angel Reyes-Varela.

