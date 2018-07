Lewis Hamilton conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, a sua quarta seguida. A volta mais rápida do britânico da Mercedes foi conseguida mesmo no fim, com uma diferença de apenas 0,044s em relação a Sebastian Vettel, que ficou em segundo. Kimi Raikkonen alcançou o terceiro melhor tempo, depois de ter registado 1m25,990s.

Vettel conseguiu rodar em 1m25,936s, mas logo a seguir o piloto da Ferrari foi ultrapassado por Hamilton, que ao fazer uma volta fantástica, em que registou 1m25,892s, chegou à pole, a sua sexta no circuito de Silverstone e 76.ª da carreira. Com 175 pontos, um atrás de Vettel na classificação, Hamilton vai no domingo tentar vencer o seu quinto GP da Grã-Bretanha consecutivo.

“Dei tudo o que podia. Foi muito renhido com os Ferrari. Estou muito agradecido pelo apoio. Não podia ter feito isto sem vocês”, afirmou Hamilton, dirigindo-se a uma plateia que não se cansou de o apoiar.

Vettel apontou uma razão que o terá feito perder a primeira posição. “Fiquei contente com a última volta, mas acho que perdi muito tempo nas rectas. Contente com o segundo [lugar], dá-nos uma boa oportunidade para amanhã”, acrescentou o alemão, cuja participação chegou a estar em dúvida, pois sentiu um problema no pescoço durante o treino da manhã.

O colega de Vettel ficou desapontado com o resultado mas disse que na corrida de domingo vai tentar fazer o melhor. “O carro deve estar bom para amanhã. Se estiver quente não vai ser uma corrida fácil por causa dos pneus. Estamos a apontar ao topo, sem dúvida”, assegurou Raikkonen.

