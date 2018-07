O ciclista colombiano Fernando Gaviria (QuickStep-Floors) tornou-se neste sábado o primeiro camisola amarela da Volta a França, ao vencer ao "sprint" a primeira etapa, entre Fontenay-le-Comte e Noirmoutier-en-l'Île.

PUB

No final dos 201 quilómetros da primeira etapa, Gaviria gastou 4h23m32s, batendo o eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe), campeão do mundo, e do alemão Marcel Kittel (Katusha-Alpecin).

Numa tirada em que alguns dos favoritos, como o britânico Chris Froome (Sky), vencedor das últimas três edições, perderam tempo, Gaviria lidera, com quatro segundos de avanço sobre Sagan e seis sobre Kittel.

PUB

No domingo disputa-se a segunda etapa, entre Mouilleron-Saint-Germain e La Roche-sur-Yon, num percurso de 182,5 quilómetros.

PUB