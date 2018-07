O colombiano Fernando Gaviria tornou-se no primeiro camisola amarela da Volta a França 2018 ao vencer a primeira etapa, que se realizou neste sábado entre Fontenay-le-Comte e Noirmoutier-en-l’Île, depois de bater ao sprint o eslovaco Peter Sagan, campeão mundial, e o alemão Marcel Kittel. O ciclista da Quick Step-Floors fez história, pois foi a primeira vez que um colombiano venceu uma etapa do Tour ao sprint. Vários candidatos a ganhar a Volta sofreram um atraso em relação ao primeiro lugar.

Com um tempo total de 4h23m32s ao fim de 201 quilómetros, Gaviria tornou-se no segundo colombiano da história a ser camisola amarela, 15 anos depois de Victor Hugo Peña. “Tem sido um dia incrível. Todos nós trabalhámos arduamente. Devo esta a toda a gente na equipa, a toda a gente que está comigo no Tour. Sem eles, não me podia preparar para este sprint e não podia ter vencido”, afirmou o corredor de 23 anos.

O vencedor de quatro Tours, Chris Froome, não começou bem a edição de 2018 e terminou a primeira etapa na 91.ª posição, com um atraso de 51 segundos. Numa altura crucial da corrida, em que os ciclistas do pelotão lutavam por espaço, o britânico, que venceu a edição do ano passado, perdeu o controlo da sua bicicleta quando estava muito perto da beira da estrada e caiu na relva, mas sem sofrer ferimentos graves. “Foi um pouco caótico, com muitos sprinters à volta. Estou grato por não estar lesionado. Há muito caminho a percorrer antes de chegarmos a Paris”, disse o britânico.

Froome não foi o único candidato a atrasar-se na corrida. O colombiano Nairo Quintana teve um furo a 3,5 quilómetros do fim e sofreu um atraso de um 1m15s. O australiano Richie Porte não caiu, mas ficou preso atrás de um amontoado de ciclistas que não tiveram a mesma sorte. “Foi só uma colisão. Havia muitos nervos ali e não era o ideal, mas acho que o Quintana perdeu mais. O Froome estava lá. E isto é o Tour”, sintetizou Porte, no final da etapa.

A segunda etapa da Volta a França realiza-se hoje entre Mouilleron-Saint-Germain e La Roche-sur-Yon e cobre uma distância de 182,5 quilómetros.

