O defesa central Frederico Venâncio tornou-se este sábado reforço do Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, com um vínculo que se estende até à época 2021-22, anunciou o clube minhoto no site oficial. O futebolista, de 25 anos, vai jogar novamente no principal campeonato nacional, depois de, na época passada, ter realizado 25 jogos oficiais pelo Sheffield Wednesday, da II Liga inglesa, por empréstimo do Vitória de Setúbal.

Até à temporada transacta, o jogador cumpriu o seu percurso como sénior no Vitória sadino, tendo-se estreado no escalão maior do futebol luso em Janeiro de 2013, com 19 anos, numa goleada dos setubalenses sobre o Moreirense (5-0).

Formado no Bonfim, com uma passagem pelo Benfica (2010-11 e 2011-12), o jogador passou a ser habitualmente utilizado nas épocas seguintes, tendo contabilizado 138 jogos e oito golos pelo emblema do Sado.

Depois de Osorio, emprestado pelo FC Porto, Frederico Venâncio é o segundo central contratado, no actual mercado de verão, pelos vimaranenses, que já garantiram também os laterais Florent e Rafa Soares, os médios Pêpê e André André e os avançados Davidson e Alexandre Guedes.

