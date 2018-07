Foi preciso chegar ao desempate por grandes penalidades para a Rússia cair no Mundial que está a organizar. Perante a Croácia, o tempo regulamentar terminou com 1-1 e o prolongamento com 2-2. Mas, nos penáltis, os croatas foram mais certeiros (3-4) e garantiram um lugar nas meias-finais, 20 anos depois. Vão defrontar a Inglaterra, que antes tinha afastado a Suécia.

Cheryshev inaugurou o marcador em Sochi aos 31’, com um grande remate de pé esquerdo, de longe, que apanhou toda a gente de surpresa, incluindo o guarda-redes croata Subasic. O russo recuperou a bola a meio-campo, serpenteou por entre os adversários, combinou com Dzyuba e depois, entre Vida e Lovren, rematou sem hipóteses para Subasic.

Porém, a resposta da Croácia não tardou. Oito minutos depois, estava restabelecida a igualdade, com Kramaric a finalizar de cabeça após passe de Mandzukic no lado esquerdo. Num ataque rápido lançado por Perisic, a equipa croata aproveitou o desequilíbrio da defesa russa – ficaram todos parados a ver os croatas jogarem e fazerem o 1-1.

O empate resistiu no marcador até ao final do tempo regulamentar. E o prolongamento não ajudou a desfazer a incerteza, apesar de a Croácia ainda ter estado em vantagem. Vida, na sequência de um pontapé de canto, elevou-se sem oposição, tocou de cabeça e Corluka com uma simulação enganou a defesa russa. A bola só parou no fundo da baliza de Akinfeev (101’).

Só que a Rússia, mesmo numa fase em que o desgaste físico era evidente, ainda tinha um milagre na algibeira. A cinco minutos do fim, Mário Fernandes fez o 2-2 e adiou todas as decisões para os penáltis. O brasileiro naturalizado russo saltou sem oposição na área croata e correspondeu de cabeça ao livre de Dzagoev.

Nos penáltis, Brozovic, Modric, Vida e Rakitic converteram com sucesso e garantiram um lugar entre as quatro melhores equipas do Mundial 2018.

