O norte-americano Steve Ditko não é um daqueles autores de BD de uma personagem só, mas o seu nome, tal como o de Stan Lee, jamais poderá dissociar-se de Homem-Aranha, um dos mais populares heróis das histórias aos quadradinhos de sempre, criado por ambos em 1962. Ditko foi encontrado morto no seu apartamento em Manhattan, Nova Iorque, a 29 de Junho. Tinha 90 anos e manteve, até ao fim, uma postura reservada que o fazia rejeitar qualquer mediatização da sua vida privada. As autoridades acreditam que terá morrido dois dias antes, escreve a Hollywood Reporter, revista especializada em notícias da indústria do cinema.

“Nunca nos aproximamos dele. É como [o escritor J. D.] Salinger”, o autor-recluso de À Espera no Centeio, disse à mesma publicação em 2016 o realizador Scott Derrickson, responsável por adaptar ao cinema as aventuras de Doutor Estranho, num filme em que quem veste a pele do jovem e arrogante neurocirurgião com super-poderes é o actor britânico Benedict Cumberbatch. “[Ditko] é tímido e tem-se afastado intencionalmente dos focos [mediáticos]”, acrescentou, resumindo assim uma atitude perante o estrelato que não poderia ser mais diferente da de Stan Lee, hoje com 95 anos. Quase nunca dava entrevistas e recusou-se, até, a aparecer no documentário que lhe dedicaram e que estreou em 2007 no Canal 4 da BBC, In Search of Steve Ditko, do jornalista Jonathan Ross.

Entre os poucos com quem aceitou falar nos seus últimos anos de Marvel está o britânico Neil Gaiman, autor de best sellers como Deuses Americanos (romance) e Sandman (BD), que na sexta-feira, dia em que a polícia americana divulgou a notícia da morte do co-criador de Homem-Aranha, falou ao diário The Washington Post sobre o “génio” de Ditko e sobre o que fazia dele uma pessoa singular. “O seu material de Doutor Estranho era um quebra-cabeças”, disse Gaiman, há muito radicado nos Estados Unidos. “[O Doutor Estranho] era glorioso… e era o Steve em estado puro. O que ele nos trouxe foi grandeza e uma visão sobre outras dimensões.”

Foto Doutor Estranho DR

Paixão paterna

Nascido em Novembro de 1927 no estado norte-americano da Pensilvânia, Steve Ditko herdou do pai — um operário de siderurgia aficionado do histórico Príncipe Valente de Hal Foster, que aparecia nas páginas do seu jornal de domingo — a paixão pela BD, inicialmente consolidada com a leitura das aventuras de Batman, personagem mítico que apareceu em 1939.

Depois de sair do Exército, onde se alistara em 1945 e cumprira o serviço militar na Alemanha do pós-guerra, onde chegou a desenhar tiras de BD para um jornal militar, mudou-se para Nova Iorque para estudar ilustração com Jerry Robinson, um dos artistas que criara o universo de Batman (com Bob Kamp e Bill Finger).

Foi Robinson quem o apresentou a Stan Lee, que trabalhava já com a Atlas Comics, precursora da Marvel Comics, editora para a qual Ditko começaria a trabalhar em 1955, dois anos depois da sua estreia oficial como autor de BD. Foi Lee, que viria a ser o director executivo da Marvel, quem teve a ideia de criar um super-herói adolescente com poderes inspirados nas aranhas, precisa a BBC no seu site, mas foi Ditko quem lhe desenhou o fato vermelho e azul que o torna imediatamente identificável, um clássico que o transformou num verdadeiro ícone pop, e quem decidiu que usaria disparadores de teias nos pulsos, para “voar” de arranha-céus em arranha-céus.

Lee e Ditko criaram o Homem-Aranha sem adivinhar, ao que parece, o sucesso que viria a ter junto de gerações e gerações de leitores. Conceberam-no como um adolescente com os problemas comuns a tantos outros, mas particularmente solitário e curioso. Chamaram-lhe Peter Parker e fizeram dele um órfão criado em Nova Iorque por um casal de tios, Ben e May, que ganha os poderes que usa no combate ao crime — a capacidade de aderir a praticamente todas as superfícies, a possibilidade de disparar teias de aranha e de pressentir o perigo (o seu “sentido aranha”) — ao ser picado por uma aranha radioactiva.

Foto DR

Além de ter contribuído de forma decisiva para a personagem de Homem-Aranha, Ditko também se envolveu na criação de alguns dos vilões do seu mundo, como o Duende Verde, o Lagarto e Dr. Octopus.

A ruptura com Stan Lee

O autor deixou a Marvel em ruptura com Lee, sem nunca explicar claramente por que o fizera. Os dois estiveram, aliás, anos sem se falarem. No meio dos comics sempre se suspeitou que Ditko e Jack Kirby, outro dos nomes fortes da editora e o ilustrador a quem Lee começou por pedir que desenhasse o Homem-Aranha, sem nunca ter ficado satisfeito com o que ele apresentara, achavam que o editor-chefe não lhes dava o merecido crédito pelo que tinham feito no universo Marvel, estando mais interessado na autopromoção do que em reconhecer com justiça quem tinha feito o quê.

“Sempre me senti fascinado pela sua maneira de ver as coisas, que era muito mais mundana, muito mais real e muito mais preocupada com escolhas morais do que a de qualquer outro autor de BD, acrescentou ao Post Neil Gaiman, dando como exemplo a dupla que criou com Steve Skeates para a DC Comics, Rapina e Columba (Hawk and Dove, no original). A complexidade dos cenários que desenhava e das suas personagens, continua, são imagens de marca deste autor que trabalhou também para a Charlton e para pequenas editoras independentes, mesmo depois de ter regressado à Marvel em 1979, colaborando nas aventuras do Homem-Máquina e dos Micronautas, precisa ainda a Hollywood Reporter. Entre as suas últimas criações está a Rapariga Esquilo (Squirrel Girl, no original), com o guionista Will Murray.

Foto DR

Escolhendo viver numa quase reclusão, Steve Ditko passou a rejeitar praticamente todos os pedidos de entrevista que recebia desde o começo dos anos 1970. Também não se deixava filmar nem fotografar, o que explica o facto de os obituários que agora estão a ser publicados pelos jornais, revistas e sites da especialidade estarem a usar imagens da década de 1960 ou do seu Homem-Aranha. “Quando faço um trabalho, não é a minha personalidade que estou a oferecer aos leitores, mas a minha arte. Não é o que eu sou que conta”, disse numa das suas raríssimas entrevistas, em 1969.

Nem o estrondoso sucesso de bilheteiras das adaptações cinematográficas de Homem-Aranha e Doutor Estranho o fizeram abdicar da sua privacidade. Para ilustrar este desejo – e esta ética – de se manter inviolável na intimidade, Neil Gaiman recordou ao Post o dia em que o visitou no seu escritório em Nova Iorque, com Jonathan Ross, que então preparava In Search of Steve Ditko: “Nós subimos, batemos à porta e ele apareceu e ficou a conversar connosco no corredor durante 25 minutos. Respondeu a todas as perguntas do Jonathan e depois foi lá dentro e regressou com um punhado de livros de BD […] Lembro-me dele como sendo muito, muito amável e, ao mesmo tempo, muito reservado.” Quando o jornalista da BBC lhe pediu para tirar uma fotografia com ele, Ditko disse-lhe simplesmente “não”, sem avançar qualquer justificação para a recusa.

“Ele desenhava as coisas à sua maneira. Via as coisas à sua maneira. Acho que todos tivemos muita sorte em tê-lo”, disse ainda ao diário norte-americano o autor de Sandman, falando de um criador muitas vezes copiado mas nunca igualado.

Até ao fim da vida, Ditko manteve um estúdio em Manhattan onde escrevia e desenhava, escreve a Hollywood Reporter, admitindo que ninguém conhece o volume de material inédito que lá guardará. Também não se sabe se o autor deixa descendentes ou se alguma vez casou. O privado é assim mesmo – privado.

