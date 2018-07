Os relatórios que desde o início do ano têm analisado a fundo casos de homicídio em violência doméstica têm sido claros: o sistema muitas vezes falha no atendimento às vítimas, deixando-as desprotegidas em diversos momentos. Um em particular impressionou a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro: “o segundo relatório da Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídios em Violência Doméstica, que apontava falhas das respostas na fase de inquérito do processo por violência doméstica, quando a mulher se dirige ao tribunal e não há o desencadear de todos os procedimentos necessários para uma resposta àquela situação”.

É no sentido de evitar falhas semelhantes, ouvindo a recomendação de reforçar a formação especializada, que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género assina na próxima segunda-feira um protocolo de cooperação com a Procuradoria-Geral da República (PGR), a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Direcção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

PUB

O protocolo implica um “trabalho conjunto” que vai permitir dar formação especializada em violência doméstica a forças de segurança e oficiais de justiça, profissionais que estão “na primeira linha do atendimento e na recepção destas queixas por parte das mulheres vítimas”, diz Rosa Monteiro. “Sabemos que aquele período após apresentar queixa é um momento de grande risco de revitimização e até de ocorrência de femicídios”, reconhece a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

PUB

O protocolo prevê “a realização de acções de formação na área jurídica e psicossocial em temáticas relacionadas com a Violência Doméstica e Violência de Género”, lê-se no comunicado enviado às redacções. “Para que se acionem correctamente os meios jurídicos que estão previstos, tem de haver por parte dos agentes que estão no terreno e têm contacto com as vítimas uma capacidade de compreender e conhecer as situações de violência com que estão a confrontar-se e saber interpretar”, completa a secretária de Estado, em declarações à agência Lusa. O próximo passo cabe à DGAJ, à GNR e à PSP, responsáveis por diagnosticar as necessidades de formação dos oficiais de justiça e forças de segurança.

A iniciativa de formação especializada é aplaudida por Fernando Jorge, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, que ressalva ainda não conhecer detalhes do protocolo. “Se é isso que vai acontecer, ainda bem. Deveria era ter sido há mais tempo, não só nesta matéria como em outras”, aponta.

PUB

Mobilidade "arbitrária" reduz funcionários habilitados

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fernando Jorge descreve que “a forma como se intervém - os próprios termos dos interrogatórios - numa primeira queixa de situação de violência doméstica, isto é muito importante na área”. “Sempre que possível, existem funcionários que estão habilitados a fazer esse tipo de procedimentos nos tribunais”, explica o dirigente sindical, alertando que a mobilidade “de forma arbitrária” reduz o número de funcionários “habilitados pela prática de vários anos” e desencoraja também os oficiais de justiça de procurar uma certa especialização. “Uma pessoa numa secção de família e menores, ou numa secção criminal de violência doméstica, se calhar para a semana está noutra área, no tribunal cível ou do comércio. A questão da mobilidade das pessoas entre as várias jurisdições é também inimiga da qualidade e da experiência.”

A Direcção-Geral da Administração da Justiça compromete-se a organizar as acções de formação em sistema e-learning - um formato que permita “chegar a todo o país, aos oficiais de justiça que estão em vários tribunais”, explica Rosa Monteiro - e também a publicar uma listagem de respostas às perguntas frequentes - “para que possam ter um conjunto de meios e saberem como actuar numa situação de queixa ou de denúncia de violência doméstica e de género”, descreve a secretária de Estado. As forças de segurança também promoverão workshops e acções presenciais, para a qual a CIG dará formação aos formadores da DGAJ.

Nesta sexta-feira, o Governo assinou um protocolo com a Ordem dos Advogados (OA) para formação especializada em violência doméstica e de género, no qual a OA também se compromete a criar uma lista nacional de profissionais com formação especializada nesta área. Até ao final do ano, garante a secretária de Estado, deverá também ser assinado um novo protocolo, mais amplo, no quadro da formação de magistrados no âmbito da violência doméstica e de género.

PUB