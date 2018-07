O PCP publicou no Facebook um vídeo em que compara António Costa, Rui Rio, Assunção Cristas e António Saraiva (presidente da Confederação da Indústria Portuguesa) aos padrinhos da máfia dos Estados Unidos, do filme O Padrinho (1972), de Francis Ford Coppola. E coloca mesmo Costa como sendo a personagem de Vito Corleone, o padrinho dos padrinhos no filme.

Com o título PS, PSD, CDS e patrões: padrinhos da precariedade, o PCP mostra no vídeo, ao som da música do filme, algumas das medidas que acredita serem propícias a mais precariedade no mercado de trabalho, elencando-as.

Esta sexta-feira foram votados projectos de alteração à lei laboral, com o PSD e o CDS a votarem ao lado do PS na grande maioria dos diplomas. PCP e BE votaram ao lado dos socialistas apenas na alteração à lei dos bancos de horas e ao regime jurídico das contratações a termo.

