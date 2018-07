O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, assegurou nesta sexta-feira que o objectivo da proposta de lei do Governo que altera a lei laboral é fechar a porta à precariedade, mas essa não é a interpretação de BE, PCP e PEV, que acusam o Governo de dar um brinde aos patrões. O BE diz que a proposta, depois do acordo de concertação social, veio “abrir janelas” à precariedade, o PCP garante que a legaliza e o PEV lamenta que tenha sido feita “à medida das entidades patronais”.

O debate sobre as leis laborais foi mais sobre medidas que dividem os parceiros de esquerda do que sobre aquelas em que concordam. O ministro do Trabalho defendeu o acordo de concertação social, mas afirmou que as propostas que apresenta nesta sexta-feira no Parlamento são "avanços" que correspondem a "políticas deste Governo, a estratégia e prática desta maioria".

No início do debate, Vieira da Silva, defendeu a proposta como sendo uma "bateria de instrumentos de sentido inequívoco de progresso dos direitos e da igualdade" que servem sobretudo "para melhorar a qualidade do emprego e a regulação do mercado de trabalho". Para o ministro não há dúvida que estas são medidas "com impacto na vida das pessoas, para melhorar a qualidade do emprego e da regulação do mercado de trabalho" que significam "avanços que têm sido a política deste Governo, a estratégia e a prática desta maioria", defendeu.

O governante tentou puxar os partidos à esquerda para a parte da proposta do Governo em que concordam, ou seja, com as medidas que reduzem a possibilidade da contratação a prazo.

Vieira da Silva sabe que o problema dos parceiros parlamentares se prende também com o facto de este pacote ter sido acordado na Comissão Permanente de Concertação Social e, por isso, terminou a intervenção inicial a dizer que "a qualidade e a justeza destas medidas não advém de elas terem sido apoiadas por um acordo de concertação, ainda que seja muito importante, advém da sua capacidade de melhorar o trabalho e emprego e é esse e apenas esse o objectivo que nos move", defendeu.

Mas não foi suficiente para convencer na totalidade a esquerda parlamentar. Francisco Lopes, do PCP, enumerou todas as propostas do PCP que o PS tem rejeitado e no final da sua pergunta considerou que os avanços que constam da proposta do executivo "não compensam o carácter negativo de uma proposta de lei que prejudica os trabalhadores".

O deputado comunista questionou directamente o ministro sobre a taxa de rotatividade, considerando que esta medida é "perversa" porque "em vez de discutir se o posto de trabalho é ou não permanente", avalia essa rotatividade pela média de contratação de cada sector.

Esta seria uma das poucas perguntas a que Vieira da Silva responderia no curto período de respostas dizendo que "uma taxa para penalizar não serve para legalizar. A verdadeira forma de período experimental é o trabalho a prazo e é isso que acabará se esta proposta for aprovada. Deixarão os portugueses, em particular os jovens, de ter como única entrada no mercado de trabalho o contrato a prazo".

O BE, por Isabel Pires, questionou directamente o ministro sobre o porquê de estas alterações não incluírem o aumento do número de dias para pagamento da compensação por despedimento, considerando que o que não consta neste pacote de medidas parece significar um "brinde aos patrões". Citando uma intervenção de Vieira da Silva em 2013 enquanto deputado do PS, contra a redução das compensações por despedimento, questionou: "O que mudou desde então? Vai manter este corte ou defende os trabalhadores? Vai honrar as suas posições ou o acordo com os patrões foi para lhes dar um brinde e manter estas injustiças na lei laboral?”

O BE não perdoa ao ministro que, na concertação social, tenha incluído na proposta medidas que "contrariam o que tinha sido acordado" no âmbito do grupo de trabalho contra a precariedade criado no Parlamento. "Depois de fecharmos portas à precariedade, o Governo veio abrir janelas com outras medidas que mitigam, reduzem o âmbito e, em alguns casos, contrariam o que tinha sido acordado à esquerda", lamentou o deputado bloquista José Soeiro.

José Luís Ferreira, deputado do PEV, não tem dúvidas de que a proposta de lei do Governo está feita “à medida das entidades patronais”. “Até parece que foi a pedido”, ironizou.

E não poupou o ministro: “Esta proposta tanto podia ter vindo do PS, como do PSD ou do CDS. Basta olhar para a simpatia com que os partidos de direita olharam para o acordo entre UGT e confederações patronais”.

Direita questiona credibilidade do Governo

Tanto o PSD como o CDS insistiram na falta de capacidade do primeiro-ministro de controlar o seu próprio partido no Parlamento, lamentando que o PS se proponha fazer alterações ao acordo de concertação social

“Se o PS mudar em sede parlamentar o que o governo se comprometeu a fazer em sede de concertação social, ninguém mais leva a serio este Governo e este primeiro-ministro. Qual é o interlocutor que faz um acordo e o altera logo a seguir? Que palavra tem um Governo que se diz e desdiz ao mesmo tempo? Que autoridade tem um primeiro-ministro e secretário-geral do PS que não se faz obedecer nem é capaz de se manter fiel aos seus compromissos com terceiros?”, quis saber a deputada social-democrata Carla Marques Mendes.

“O que aqui está em causa não é apenas o acordo celebrado é a credibilidade política do governo, do PS e do primeiro-ministro”, concluiu.

Já antes o deputado social-democrata Adão Silva tinha carregado nessa ideia, salientando primeiro que a legislação laboral mostra que "acabaram os tempos festivaleiros das reversões e agora é tempo dos encontrões" entre os partidos da maioria. Contudo, depois da avaliação política, questionou directamente o ministro: "Aparentemente o PS está pronto para roer a corda. Qual é a sua posição se houver um exercício de propostas do PS que sejam traição àquilo que foi acordado com os parceiros sociais?"

Além da proposta do Governo, os deputados discutem na generalidade 18 projectos de Lei do PCP. BE e PEV. Algumas serão hoje votadas, enquanto a proposta de lei do executivo só deverá ser votada a 18 de Julho, ainda durante esta sessão legislativa. O debate em detalhe na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social tanto da proposta do Governo como das propostas dos partidos que hoje forem aprovadas deverá arrastar-se para depois do Verão e vai cruzar-se com o Orçamento do Estado para 2019.

